МегаФон улучшил связь в самом перспективном районе Нижегородской области Бизнес

Жители Богородского муниципального округа теперь могут пользоваться мобильным интернетом в своих смартфонах на скорости до 50 Мбит/с. Таких значений хватит, чтобы смотреть видео в отличном качестве, скачивать объёмные файлы на высоких скоростях 4G и совершать звонки без каких‑либо помех и задержек по технологии VoLTE.

Это стало возможным благодаря серьезному апгрейду телеком-оборудования, который провели инженеры оператора. Специалистам удалось увеличить территорию покрытия сети четвертого поколения и повысить емкость сети за счет запуска дополнительных слоев в 4G в городе Богородск и деревне Сысоевка. Инфраструктурные мероприятия также помогли снизить нагрузку на сеть в условиях высокой концентрации пользователей.

Улучшение параметров связи могут почувствовать на себе около 35 тысяч местных жителей и сотни приезжающих на отдых нижегородцев.

Богородск расположен находится в 43 километрах от областного центра, в его окрестностях находятся две горнолыжные базы, авиационный клуб, туристические комплексы, предлагающие активные развлечения: рыбалку, катание на лошадях и квадроциклах, пейнтбол, спортивные состязания. Одна из таких баз отдыха находится в Сысоевке.

Кроме того, Богородское направление называют самым перспективным для дальнейшего развития Нижнего Новгорода. В 2020-ом один из поселков района уже присоединили к областной столице.

"Мы понимаем, что Нижний Новгород активно развивается. Массовое строительство жилья требует наличия инфраструктуры связи, чтобы и новосёлы, и малый бизнес, заходящий на территории, могли пользоваться всеми цифровыми сервисами. Мы всегда внимательно изучаем планы по возведению жилых массивов, чтобы максимально быстро планировать мероприятия по развитию сети. В этом году мы модернизировали более 20 телеком‑объектов в жилых комплексах Нижнего Новгорода, в деревне Новопокровское и в курортном посёлке Зелёный город. Сейчас приступили к масштабному проекту в Богородском муниципальном округе, где уже улучшили сервис для десятков тысяч жителей", — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

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