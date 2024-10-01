Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
01 октября 2024 14:18  [110] Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России
01 октября 2024 14:10  [119] МегаФон улучшил связь в самом перспективном районе Нижегородской области
01 октября 2024 09:20  [182] Нижегородский производитель пластмассы увеличил выпуск на 30% благодаря займу ФРП
30 сентября 2024 16:56  [342] "Транснефть-Верхняя Волга" модернизировала оборудование на станции в Нижегородской области
30 сентября 2024 15:38  [418] С Greenplum на RT.Warehouse: Fplus завершил миграцию аналитического хранилища на российское решение от компании TData
30 сентября 2024 15:17  [411] "Транснефть-Верхняя Волга" модернизировала установки по вводу противотурбулентной присадки в 3 регионах
30 сентября 2024 12:28  [375] "Ростелеком" ускорил интернет в кузнечихинских новостройках Нижнего Новгорода
30 сентября 2024 09:20  [343] 95% интернет-пользователей читают отзывы перед покупкой
28 сентября 2024 15:53  [802] Нижегородских предпринимателей приглашают для участия в Международном форуме Central Asia Retail Week
27 сентября 2024 16:51  [584] В России станет больше электрозарядных станций 
Бизнес

МегаФон улучшил связь в самом перспективном районе Нижегородской области

01 октября 2024 14:10  [119] Бизнес

Жители Богородского муниципального округа теперь могут пользоваться мобильным интернетом в своих смартфонах на скорости до 50 Мбит/с. Таких значений хватит, чтобы смотреть видео в отличном качестве, скачивать объёмные файлы на высоких скоростях 4G и совершать звонки без каких‑либо помех и задержек по технологии VoLTE.

Это стало возможным благодаря серьезному апгрейду телеком-оборудования, который провели инженеры оператора. Специалистам удалось увеличить территорию покрытия сети четвертого поколения и повысить емкость сети за счет запуска дополнительных слоев в 4G в городе Богородск и деревне Сысоевка. Инфраструктурные мероприятия также помогли снизить нагрузку на сеть в условиях высокой концентрации пользователей. 

Улучшение параметров связи могут почувствовать на себе около 35 тысяч местных жителей и сотни приезжающих на отдых нижегородцев.

Богородск расположен находится в 43 километрах от областного центра, в его окрестностях находятся две горнолыжные базы, авиационный клуб, туристические комплексы, предлагающие активные развлечения: рыбалку, катание на лошадях и квадроциклах, пейнтбол, спортивные состязания. Одна из таких баз отдыха находится в Сысоевке.

Кроме того, Богородское направление называют самым перспективным для дальнейшего развития Нижнего Новгорода. В 2020-ом один из поселков района уже присоединили к областной столице. 

"Мы понимаем, что Нижний Новгород активно развивается. Массовое строительство жилья требует наличия инфраструктуры связи, чтобы и новосёлы, и малый бизнес, заходящий на территории, могли пользоваться всеми цифровыми сервисами. Мы всегда внимательно изучаем планы по возведению жилых массивов, чтобы максимально быстро планировать мероприятия по развитию сети. В этом году мы модернизировали более 20 телеком‑объектов в жилых комплексах Нижнего Новгорода, в деревне Новопокровское и в курортном посёлке Зелёный город. Сейчас приступили к масштабному проекту в Богородском муниципальном округе, где уже улучшили сервис для десятков тысяч жителей", — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Реклама. ПАО "МегаФон" https://nn.megafon.ru 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph