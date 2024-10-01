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Бизнес

Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России

01 октября 2024 14:18  [98] Бизнес

Сертифицированная версия Solar NGFW ГК "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", работающая в сфере информационной безопасности) — программно-аппаратный комплекс "Межсетевой экран "Solar" — прошла испытания и подтвердила соответствие требованиям, предъявляемым к межсетевым экранам и системам обнаружения вторжений. 

Полученный сертификат ФСТЭК России свидетельствует о том, что Solar NGFW соответствует требованиям к межсетевым экранам по профилю защиты типа "А" и профилю защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты (ИТ.МЭ.А4.ПЗ, ИТ.СОВ.С4.ПЗ).

Четвертый уровень доверия ФСТЭК России означает, что решение Solar NGFW может использоваться для защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ), государственных информационных систем (ГИС) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также для защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн).

"Сертификат ФСТЭК четвертого уровня доверия подтверждает высокий уровень безопасности межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW и позволяет нашим клиентам использовать систему, отвечающую требованиям регулятора, для защиты периметра сети от сетевых атак, веб-угроз и вредоносного ПО, — отметил Альберт Маннанов, руководитель продукта Solar NGFW ГК "Солар". — Получение сертификата соответствия на функциональные характеристики нашего флагманского продукта Solar NGFW — это лишь первый шаг в его развитии на российском рынке. В ближайшем будущем мы представим заказчикам существенные обновления, которые улучшат функциональность и производительность продукта".

Solar NGFW — программно-аппаратный межсетевой экран нового поколения (NGFW) для комплексной защиты корпоративной сети от сетевых атак и вредоносного ПО. Обеспечивает управление доступом к веб-ресурсам и отличается высокой производительностью, а также современным веб-интерфейсом с автоматизацией рутинных операций. Помогает импортозаместить иностранные NGFW без снижения уровня защищенности и удобства использования.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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