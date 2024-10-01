Самозанятые могут принимать оплату по QR-коду и получать чек в ВТБ Онлайн Бизнес

Теперь самозанятые-клиенты ВТБ смогут принимать оплату по QR-коду от клиентов любых российских банков в ВТБ Онлайн и автоматически получать чек об операции. Функция автоформирования чеков в сервисе оплаты по QR-коду появилась на банковском рынке впервые.



Для приема оплаты по QR-коду без комиссии и автоматического получения чека надо зарегистрироваться в личном кабинете самозанятого в ВТБ Онлайн. QR-код на оплату товаров и услуг можно распечатывать или отправлять покупателям и заказчикам в электронном виде любым удобным способом. Расчетный чек будет сформирован и зарегистрирован в ФНС автоматически.



"Популярность платежей по QR-коду в России постоянно растет, и бизнес активно пользуется технологией – это удобно и позволяет экономить на покупке оборудования и комиссиях за платежи. С помощью нашего решения самозанятые смогут не только принимать оплату по QR-коду, но и автоматически получать готовый чек, что упрощает процесс приема платежей", – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент.



В ВТБ Онлайн клиенты-самозанятые получают полный набор инструментов для ведения своего дела. Они могут выставлять счета заказчикам и получать оплату по номеру телефона или реквизитам счета, при этом регистрация дохода и оплата налогов в ФНС проходят автоматически. В сервисе можно при необходимости аннулировать чек, изменить вид и регион деятельности или отменить статус самозанятого без посещения отделения банка и налоговой. Клиентам также доступна постоянная онлайн-поддержка специалистов ВТБ.



Самозанятые в онлайн-формате без справки о доходах могут оформить в ВТБ ипотеку, автокредит, кредит наличными или кредитную карту. Банк также постоянно расширяет витрину партнерских сервисов для бизнеса, которые можно приобрести со скидкой до 50%. Среди них сотовая связь ВТБ Мобайл, страхование профессиональной ответственности, конструктор сайтов, сервисы для организации онлайн–записи, управления торговлей и складского учета и другие.