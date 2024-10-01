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Бизнес

СКБ Контур запустил проект поддержки малого и среднего бизнеса в Нижегородской области

11 октября 2024 13:52  [86] Бизнес

Компания предлагает эффективные инструменты для развития своего дела

Бумажная волокита, ошибки в документах и постоянные задержки… Звучит знакомо? Только не для тех, кто уже цифровизовал свой бизнес. Ведь сегодня это не просто тренд, а необходимость для тех, кто хочет оставаться на плаву. В условиях растущих затрат и усиливающейся конкуренции компаниям важно использовать современные IT-решения, чтобы не только выжить, но и расти.

СКБ Контур уже более 35 лет помогает бизнесу автоматизировать процессы, минимизировать рутину и находить новые пути для развития, предлагая эффективные способы для решения самых разных задач. 

Контур — это экосистема для бизнеса, в которую входит более 70 IT-продуктов. Среди них: онлайн-бухгалтерия, электронный документооборот, сервисы для участия в торгах, сервисы для работы с маркировкой и товароучета, онлайн-кассы, проверка контрагентов, поиск клиентов, обучение сотрудников, электронные подписи для любых задач

Недавно компания запустила в Нижегородской области проект "Контур развития", в рамках которого предприниматели могут воспользоваться бесплатными возможностями для роста своего бизнеса и автоматизации его процессов. Этот проект не только помогает справиться с повседневными проблемами и сократить затраты, но и позволяет выявить новые точки роста. В него включены инструменты, доступные бесплатно или на выгодных условиях. Например, консультации экспертов для решения сложных вопросов, вебинары и экспресс-курсы для прокачивания различных навыков, а также возможности партнёрства.

Персональные советы от экспертов
Часто руководители бизнеса сталкиваются с вопросами, на которые нет времени искать ответы. Квалифицированные эксперты Контура расшифруют тонкости ведения бухгалтерии и отчетности, индивидуально проконсультируют по ведению кадрового учета и участию в закупках, расскажут про программы господдержки в регионе и помогут настроить работу отделов маркетинга и продаж. Задать вопрос и получить бесплатную консультацию можно в проекте "Контур развития", оставив заявку на сайте

Обучение для повышения навыков
Повышение навыков — всегда в плюс. Контур дает бесплатный доступ к одному из экспресс-курсов на своей платформе для обучения. Всего в Контур.Школе более 100 экспресс-курсов — можно выбрать интересующее направление и прокачать свои навыки. 
Специально для проекта Контур также подготовил серию вебинаров на актуальные темы. Используйте возможность вместе с экспертами разобраться в B2B-продажах, управлении кадрами, контроле расходов и преимуществах электронного документооборота. Вебинары уже доступны в записи — можно смотреть в удобное время. 

Способы сэкономить без потерь
Контур предоставляет доступ к IT-решениям, которые можно протестировать бесплатно. Эти инструменты помогут автоматизировать ключевые процессы, такие как бухгалтерия и документооборот, что позволит сократить издержки и повысить эффективность работы. На многие продукты в рамках проекта действуют специальные предложения. 

Дополнительный доход
Еще одна возможность для развития — рост доходов и усиление своего продуктового портфеля через рекомендации продуктов Контура. Став реферальным партнером, вы сможете зарабатывать до 50% от оплат приведенных клиентов. Присоединиться к программе легко на сайте проекта. 

Уже почувствовали, что гора начала сваливаться с плеч? Проект "Контур развития" — это набор бесплатных инструментов, которые помогут малым и средним компаниям находить новые пути для активного роста. Воспользоваться ими можно будет до конца октября. Узнайте больше и начните преобразование вашего бизнеса на kontur-support-nino.

Реклама 16+. АО “ПФ “СКБ Контур”. ОГРН 1026605606620. 620144 Екатеринбург, ул. Народной воли, 19а. Условия акции на kontur.ru/lp/kontur-support-nino

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Теги:
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