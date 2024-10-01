ВТБ запустил технологию для автоматизации контроля за платежами групп компаний Бизнес

ВТБ запустил для групп компаний (ГК) – клиентов среднего и малого бизнеса возможность автоматического контроля за осуществлением платежей. Это позволит клиентам эффективнее контролировать оплату счетов, самостоятельно настраивать их критерии в рамках установленного бюджета компании и исключить нецелевое использование средств.



Опция "Бюджетирование" позволит клиенту установить широкий набор правил контроля по статьям и лимитам бюджета, настроить справочник контрагентов в рамках бюджета или конкретного счета. При необходимости можно задать условия для дополнительного контроля платежей – они будут поступать на акцепт, одобряться или отклоняться системой в автоматическом режиме. Клиенты получат уведомления по статусам всех документов и операций.



"Группы компаний со сложной структурой и объединяющие большое число юридических лиц заинтересованы в дополнительном контроле общего бюджета, возможности оперативно вносить изменения в схемы движения средств, реагируя на изменения рынка. Сегодня продуктами* кэш менеджмента ВТБ пользуются более 1200 клиентов. Мы даем им возможность контролировать и эффективнее управлять денежными потоками группы компаний, сократить объем документации и трудозатраты на операционную деятельность, оптимизировать финансовое планирование", – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.



ВТБ предлагает ГК набор решений по управлению средствами. Их функционал позволяет контролировать и управлять средствами группы компаний на одном экране в онлайн-режиме в любое удобное время, а гибкие настройки обеспечивают надежность, удобство и персонализацию для компаний любого масштаба..



Подключить сервис и управлять им можно в интернет-банке. Всего за несколько кликов клиенты смогут подключить новых участников и добавить счета, загрузить и скорректировать бюджет, настроить дополнительные параметры контроля: акцепт, автоотказ, автоакцепт, контроль по справочнику контрагентов.



* В число продуктов кэш менеджмента ВТБ входят: "Мультиконтроль", "Кэш-пулинг. Мастер-счет" и "Корпоративное управление".