Зарастет цветами небо: Харатьян исполнит песни Жукова в драмеди "ВИА "Васильки" Культура и отдых

Стартовали съёмки музыкального драмеди "ВИА "Васильки" (16+), сюжет которого начинается в 1970-х годах и продолжается в наше время. Главные роли в проекте исполняют Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Дарья Петриченко, Анна Котова, Кай Гетц, Алевтина Тукан и другие. Над проектом работает "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке "НМГ Студии". Режиссер сериала — Юрий Шаров, композитор — Сергей Жуков. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), а после в эфире СТС.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/8Vb_9YNBqY4M4g (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

По сюжету в конце 1970-х популярность экранного ансамбля "Васильки" стремительно растёт. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно "Васильки" (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов (повзрослевший состав — Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин), чтобы собрать "Васильки" на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании матери.

Дмитрий Харатьян, актер: "История сериала перекликается с моей биографией. Я и сам начинал путь с ВИА и благодаря умению играть на гитаре и исполнению песен очутился на "Мосфильме", исполнил свою первую роль мальчика с гитарой в "Розыгрыше". Но в отличие от "Васильков" я не бросил это занятие: сейчас у меня свой коллектив. Я уже слышал несколько треков из нового сериала, и они перекликаются с тем, что мы тогда любили. Это были песни Антонова, "Весёлых ребят", "Самоцветов", "Песняров".

Параллельно со съёмками идёт работа над альбомом, который включает двенадцать саундтреков.

Сергей Жуков, продюсер и композитор сериала: "Моя мечта — написать музыку, на которой я сам вырос, альбом, которого никогда не было, но по ощущениям он был всегда. На самом деле наша история не только о музыке, но и о любви, и о семье. А музыка для того и создана, чтобы люди встречались, влюблялись и не расставались".

Вадим Бакунев, креативный продюсер сериала: "Наша музыка о светлом времени, когда каждая песня становилась шлягером на десятилетия, проникала в души и была путеводной звездой человека".

По сценарию путешествие героев охватывает разные города, включая Геленджик, Карелию, Тулу и Кемерово.

Юрий Шаров, режиссер сериала: "Визуально наша история тоже поделена на два мира: мир солнечной юности героев и мир сегодняшней России. Молодость "Васильков" решена в теплом ностальгическом стиле, а в настоящем мы больше уходим в холодные тона, но при этом акцентируем внимание на разнообразии природы и культуры наших регионов".

О сериале "ВИА "Васильки" (16+)

Производство: "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке "НМГ Студии"

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссёр-постановщик: Юрий Шаров

Оператор-постановщик: Карим Имамиев

Продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры СТС: Антон Федотов, Кристина Сивоконь

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативные продюсеры: Вадим Бакунев, Алексей Екс

Авторы сценария: Алексей Екс, Влада Карпова

В ролях: Дмитрий Харатьян, Анна Котова, Алевтина Тукан, Кай Гетц, Николай Добрынин, Олег Комаров, Владислав Ветров, Александр Тютин, Дарья Петриченко, Антон Шаврин, Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк, Мамука Патарава и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru