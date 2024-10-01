"ЛУКОЙЛ" награжден за лучшие практики устойчивого развития Бизнес

"ЛУКОЙЛ" стал победителем премии ECO BEST в нескольких номинациях за экологические и социальные инициативы. Об этом сообщает Telegram-канал ПАО "ЛУКОЙЛ".

Так, в номинации "Лучший коммуникационный проект" высшей оценки удостоен проект "ЛУКОЙЛа" "Нефтью едины" по возрождению жанра индустриального пейзажа: выставки работ художников состоялись в Москве на ВДНХ, а также в нескольких регионах России.

В номинации "ESG-проект года" победителем стала волонтерская акция "Чисто.Весна", объединившая более 20 тысяч участников на двух тысячах АЗС в 55 регионах присутствия ЛУКОЙЛа, в том числе знаменитых спортсменов и популярных актеров.

В номинации "Лучший эко-блогер" главную награду получил проект "В гармонии с природой Каспия" – серия коротких видеороликов о сохранении краснокнижных животных Нижней Волги и Северного Каспия.

Также награды в соответствующей номинации удостоен Отчет об устойчивом развитии ЛУКОЙЛа за 2023 год.

Справка: Премия ECO BEST Award – независимая общественная награда, вручаемая за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения.В прошлом году "ЛУКОЙЛ" получил премию ECO BEST в номинации "За вклад в устойчивое развитие России", а также был награжден за образовательные, культурные проекты и проекты в области альтернативной энергетики.

Реклама. ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". ИНН 5250043567