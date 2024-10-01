Автоматизация ресторана с помощью iiko

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Каждый предприниматель хочет знать, что происходит на его предприятии. В этом случае стоит обратить внимание на программу iiko. Данная программа существует недавно, но быстро стала популярной. С ее помощью удается автоматизировать разнообразные процессы и не покупать специальное программное обеспечение.

Автоматизация позволяет быть уверенным в том, что продажи будут под контролем, а также всегда можно будет посмотреть на складские запасы и понять, что нужно покупать. Помимо прочего, всюду будут установлены камеры и руководство сможет увидеть, кто какую работу выполняет, а кто от нее отлынивает.

Программа была создана специально для того, чтобы показать полную картину бизнеса. Предприниматель может отслеживать все процессы в реальном времени. Если потребуется поднять что-то в архиве, то всегда можно будет посмотреть, что происходило несколько лет назад.

С каждым годом становится все больше руководителей, которые выбирают данную программу и остаются довольны. С ее помощью управлять рестораном проще простого.

Особенности программы, на которые стоит обратить внимание

Про особенности данной программы можно рассуждать долго. Мы же выделим основные, которые действительно важны и помогут составить свое личное мнение. Например,

Можно настроить размещение столов. В каждом зале действует своя схема. Больше не нужно размещать столы по определенному принципу. Можно поставить их так, как удобно предпринимателю. Каждый столик можно выделить определенным светом. Если столик зарезервирован, то над ним будет обозначено время. Если у посетителей есть какие-то особые пожелания, то их можно будет отследить. В случае, если столик забронировали для проведения коллективной встречи, то можно выдать раздельный чек. Подобный подход уже оценили посетители и остались довольны. Организовать работу можно через специальную платформу, а также с помощью мобильного телефона. Действует электронное меню, которое позволяет размещать красивые фотографии.

Программа iiko идеально подходит для самых разных заведений. Она является максимально удобным решением, позволяющим полностью автоматизировать производство и оценить результат, который будет получен. Не имеет значения, открылся небольшой бар или работает крупная ресторанная сеть, в любом случае все будет отлично работать и серьезных проблем в процессе внедрения программы и прочее не возникнет. Современные технологии стали неотъемлемой частью любого производственного процесса.

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