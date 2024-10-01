ВТБ объединит близких в "Семейном банке" Бизнес

ВТБ расширяет возможности "Семейного банка". Розничные клиенты смогут создать семейную группу в ВТБ Онлайн, пригласить в нее до 5 близких и получать за покупки повышенный кешбэк, а также улучшенные условия по другим продуктам банка.



По данным ВТБ, практически 70% населения России живут семьями: в стране насчитывается более 35 млн семей, в которых проживает 97 млн человек, и дальше эти показатели могут увеличиваться. Финансовые инструменты для всех членов семьи становятся популярнее, поэтому ВТБ расширяет функции "Семейного банка".



В рамках проекта клиент может пригласить в группу до 5 участников: родителей, супруга/супругу, детей старше 14 лет, братьев, сестер или друзей. Для добавления пользователей не нужны подтверждение родства или письменные разрешения. Члены группы не видят средства друг друга, что позволяет сохранить конфиденциальность.



Участникам семейной группы доступны повышенная ставка до 21% по ВТБ-Вкладу на новые поступления денег на депозит, 60 дней бесплатной подписки ВТБ Плюс, скидка на страхование до 20% и скидка на связь ВТБ Мобайл до 20%. Еще один дополнительный бонус – кешбэк 5% в категории "Супермаркеты", которой может воспользоваться каждый член семейной группы. Для клиентов, объединенных в группу, категория "Супермаркеты" всегда будет доступна к выбору в ежемесячном списке категорий.



Семейные группы позволяют распределить траты и получить больше кешбэка благодаря 10 категориям, которые можно выбрать на семью. Например, зарплатному клиенту доступно 4 категории с кешбэком, супругам – еще 3 категории, как и старшему ребенку или другому участнику группы. В итоге семья получает не более 10 категорий с кешбэком до 25% на выбор каждый месяц. При этом клиентам лучше выбирать непересекающиеся категории, тогда выгода будет еще больше.



"ВТБ в рамках стратегии нацелен увеличить клиентскую базу до 35 млн россиян. Для этого мы фокусируемся на развитии комплексного обслуживания клиентов и их близких, объединяя в "Семейном банке" сервисы и продукты, которые будут полезны на всех этапах развития семьи. Возможность объединения сразу нескольких участников в финансовую семью позволит не только сэкономить на ежедневных тратах, но и получить более выгодные условия обслуживания", – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.



Чтобы добавить пользователя в семейную группу, необходимо зайти в ВТБ Онлайн и найти раздел "Пригласить близкого". Далее нужно ввести данные участника – ему придет приглашение стать членом группы. После подтверждения выбранный клиент банка будет добавлен в семейный круг пользователя.



"Семейный банк" от ВТБ объединяет продукты и сервисы, направленные на обслуживание семей. Клиенты могут рассчитать положенные федеральные выплаты, оформить имущественный налоговый вычет и распорядится материнским капиталом на погашение ипотеки. Банк не взимает комиссию за оплату детских садов и школ. Для тех членов группы, которые получают пенсию на карту ВТБ, банк начислит специальные надбавки по накопительному ВТБ-Счету и ВТБ-Вкладу. Банк ежемесячно начисляет им 7% годовых на остаток по текущему счету до 100 тысяч рублей, не берет комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах по всей стране. Клиенты с детьми до 14 лет имеют возможность открыть бесплатные детские карты и платежные стикеры.

Кешбэк рублями - частичный возврат стоимости покупки в процентах от суммы операции по карте ВТБ, в виде начисления бонусных рублей, ежемесячно конвертируемых банком в денежные средства, зачисляемые на счет участника по курсу 1 Бонусный рубль = 1 рубль в порядке, установленном правилами программы лояльности. Категория Кешбека "5% Супермаркеты" - один из видов поощрения, предоставляемый к выбору клиентам до 31.12.2024 за объединение в группу с другими клиентами Банка в разделе "Близкие" ВТБ Онлайн в рамках промо-акции "Мои близкие", проводимой в период с 07.10.2024 по 31.01.2026. Группа формируется на основе направления Приглашения владельцем группы и Акцепта Приглашения ее участниками. Группа может состоять максимум из 5 (пяти) участников, которым доступны к выбору до 10 категорий кешбэка. Вид поощрения может быть изменен в рамках промо-акции в период ее проведения. С полным перечнем, подробными условиями и размером получаемых поощрений, участник промо-акции может ознакомиться в ВТБ Онлайн в разделе "Близкие" и в условиях промо-акции, размещенных на сайте vtb.ru. Имеются ограничения. Выпуск и обслуживание дебетовой карты – 0 руб. Подробную информацию о программе лояльности, начислении и выплате кешбэка, ограничениях, условиях предоставления продуктов банка и о тарифах вы можете получить на сайте vtb.ru, а также во всех подразделениях банка.

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. 191144, город Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 11 литер А ОГРН 1027739609391. РЕКЛАМА 0+