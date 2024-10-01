В Рунете появилась отдельная платформа для поиска и размещения диджитал-видео — Workspace Video Hub

erid: 2SDnjc5ydh4

Теперь представителям digital-сообщества доступна специализированная видеоплощадка, предназначенная для размещения тематического контента. В сентябре популярная тендерная платформа Workspace объявила о запуске нового инструмента — Workspace Video Hub, ориентированного как на компании из диджитал-отрасли, так и на отдельных специалистов. Для чего нужен проект и для кого он полезен — расскажем ниже.

В чем польза от Workspace Video Hub

Это открытая платформа, разместить видео может любая зарегистрированная на Workspace компания при условии соответствия контента digital-тематике. Такой подход позволяет организациям использовать видеохаб в качестве дополнительного канала коммуникации с аудиторией, не расширяя бюджет на дистрибуцию.

Первые пользователи уже отметили удобство размещения контента. Для публикации ролика необходимо всего лишь указать ссылку на него из YouTube, Rutube, Vimeo или VK, а также сделать короткое описание. Как правило, загружаемый контент проходит модерацию редакцией портала за несколько часов.

Видеоролики на Workspace Video Hub сгруппированы по digital-категориям (SEO, SMM, нейросети, разработка, менеджмент, маркетинг и пр.). Также предусмотрены фильтры по форматам: промо-ролики, выступления, кейсы и т.д. Это облегчает пользователям быстрый поиск интересующего контента.

Размещение видео на платформе дает компаниям возможность влиять на свой имидж, так как ролики прикрепляются к карточкам агентств. Таким образом еще до заказа разработки сайта или проведения маркетинговой кампании заказчики могут получить больше представления об экспертности будущего подрядчика.

Что такое Workspace

Появление специализированного видеохаба стало логичным шагом для портала Workspace, позиционирующего себя как комплексную экосистему сервисов для digital-рынка. Помимо тендерной площадки, проект включает в себя Биржу лидов, калькуляторы стоимости услуг, рейтинги агентств и Workspace Media — раздел для публикации текстового контента: кейсов, статей, новостей, карточек мероприятий и видео. В данный момент на проекте зарегистрировано около 20 000 диджитал-агентств и столько же — заказчиков диджитал-услуг.

Одним из главных проектов в багаже компании является международная премия Workspace Digital Awards. В сентябре 2024 года она уже в третий раз открыла прием заявок, который продлится до февраля.

Реклама. ООО «Воркспейс». ИНН 7716998382 workspace.ru