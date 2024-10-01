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Бизнес

МегаФон удвоил количество умных устройств

08 октября 2024 12:23  [108] Бизнес

МегаФон проанализировал динамику использования M2M сим-карт за последние пять лет. Интенсивнее всего мобильный интернет для умных устройств используют организации, работающие в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также промышленные предприятия. Количество такого оборудования в этих областях выросло соответственно в четыре и пять раз. А средний размер трафика, передаваемый одним устройством, увеличился втрое.

Ежегодно количество промышленных гаджетов, имеющих выход в интернет при помощи сим-карт, растёт в среднем на 18%, а за неполные пять лет их количество удвоилось. Растущая потребность в автоматизации и расширение возможностей интернета вещей стали основными драйверами роста спроса на М2М сим-карты. Умные устройства собирают и передают данные, обмениваются ими между собой, помогают оцифровать производство и заменяют ручной труд.

Наибольший рост – более 400% – демонстрирует промышленность. Интернет вещей здесь применяется для решения самых разных задач: от мониторинга экологической обстановки до управления технологическими процессами. В жилищно-коммунальном хозяйстве пятилетний рост составил более 300%, он связан с внедрением умных приборов учёта коммунальных ресурсов.

Примечательно, что одной из отраслей, демонстрирующей стабильный рост, стало сельское хозяйство – в среднем 9% ежегодно. Современные технологии применяются для мониторинга состояния окружающей среды, контроля показателей, дистанционного управления процессами на фермах.

За последние 5 лет среднее количество данных, передаваемых одним устройством, возросло в три раза – с 550 Мб до 1,5 Гбайт, что объясняется широким распространением умных видеокамер. Однако большая часть промышленного оборудования (более 92%) потребляет менее 100 Мб в месяц.

В России М2М сим-карты наиболее распространены в центральной части страны (43% от общего количества). В основном технология здесь применяется для управления городской инфраструктурой ("Умный город", "Безопасный город"), ЖКХ, мониторинга экологической обстановки. Еще 32% сим-карт приходится на Урал, Сибирь и Дальний Восток. Здесь при помощи умных устройств автоматизировано машиностроение и управление автопарками, добыча полезных ископаемых, ведётся мониторинг функционирования трубопроводов и отдалённых промыслов.

M2M (Machine to Machine) — технология, позволяющая устройствам обмениваться данными и взаимодействовать друг с другом без участия человека. Подключение таких устройств к мобильным сетям позволяет организовать автоматизированный обмен данными в тех местах, где нет проводной сети: на подвижных объектах и устройствах, расположенных за пределами физического периметра компании. При этом продолжительность сессии передачи данных в беспроводных сетях составляет всего 5 секунд, что в 4 раза быстрее передачи по кабелю.

Интернет вещей создает глобальную сетевую инфраструктуру предприятия, включающую в себя множество разных устройств. МегаФон разработал микросервисную платформу, которая агрегирует различные данные, анализирует их и прогнозирует возможные сценарии. Это помогает цифровизировать процессы и обеспечить своевременную реакцию на изменения, что улучшает основные бизнес-метрики компаний. Платформа адаптируется под разные задачи в зависимости от вида бизнеса и отрасли. Для каждой индустрии разработаны вертикально интегрированные решения: "Умное ЖКХ", "Экомониторинг", "Контроль кадров", "Контроль транспорта" и "Мониторинг воды".

"МегаФон является лидером по внедрению М2М сим-карт в промышленность и городскую среду. Для того, чтобы обеспечивать стабильной связью и наших абонентов, и М2М-устройства, мы совершенствуем мобильную сеть, увеличиваем ёмкость и покрытие, развиваем специализированные технологии связи, такие как NB-IoT. Чтобы интернет вещей стал более доступным разным бизнесам, мы разработали тарифные решения под все популярные задачи. Одно из них — тариф с разовой оплатой на 10-15 лет, что упрощает и удешевляет эксплуатацию умных устройств", — отмечает Андрей Кузнецов, директор по тарифной политике и сегментному маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

Фото предоставлено ПАО "МегаФон". Реклама. ПАО "МегаФон" megafon.ru

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