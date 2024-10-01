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Бизнес

Обновленная 4G-сеть МТС "накрыла" Палаты нижегородского купца Олисова

10 октября 2024 11:48  [105] Бизнес

МТС цифровая экосистема, сообщает об установке нового телеком-оборудования в историческом районе Започаинье.  Скорость мобильного интернета в сети LTE выросла на четверть вблизи памятника градостроительства и архитектуры — Палат А. Ф. Олисова.

В Нижнем Новгороде, на Ильинской горе, рядом с архитектурным ансамблем посадской застройки XVII века, который включает палаты купца Олисова и церковь Успения Божией Матери, МТС провела модернизацию своей мобильной сети с использованием новых частотных диапазонов. Нижегородские туристы и гости города, посещающие дом-музей, теперь смогут с большим комфортом делиться фотографиями предметов старины XVII–XVIII веков в социальных сетях и мессенджерах и искать дополнительную информацию о традициях русского быта тех веков.

Обновлённая сеть МТС охватила многоквартирные дома на улицах Добролюбова, Ильинской и историческом переулке Крутом, который раньше назывался Успенским из-за расположенной здесь Успенской церкви. Этот уголок старого Нижнего Новгорода считают музеем под открытым небом. Скорость мобильного интернета выросла в школе №39, втором корпусе нижегородского медицинского колледжа, министерстве образования и в ряде других инфраструктурных сооружениях.

"Мы активно развиваем сеть в Нижнем Новгороде, особенно в туристических районах, где часто бывают путешественники, ведь потребность в интернете там постоянно растёт. Чтобы сделать жизнь горожан и гостей города удобнее, мы обновляем существующую сеть. В историческом районе города мы провели рефарминг — перераспределение частот 3G на современный стандарт LTE. Это позволило повысить скорость мобильного интернета на 25%. Обновление сети LTE также дало абонентам дополнительный доступ к качественной голосовой связи VoLTE, обеспечивающей чистое звучание и быстрое соединение", - отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Фото: МТС. Реклама. ПАО "МТС" https://nnov.mts.ru/personal 

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Теги:
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