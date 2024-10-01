Один день в Городецком районе
Горячие линии по вопросам теплоснабжения
"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
Изменение нескольких маршрутов ОТ с 30 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
14 октября 2024 12:49  [3] "Ростелеком" в партнерстве с HeadHunter предлагает бизнесу новый сервис
14 октября 2024 11:15  [132] ВТБ: Каждый седьмой житель ПФО готов доверить ИИ контроль "вредных покупок"
14 октября 2024 09:07  [183] Всероссийский форум по налоговому праву пройдёт в Нижнем Новгороде 15-16 октября
12 октября 2024 15:25  [528] АПЗ представил свою продукцию на Петербургском международном газовом форуме
12 октября 2024 12:24  [629] Торгово-промышленная палата Нижегородской области отметила 40-летний юбилей
11 октября 2024 13:52  [487] СКБ Контур запустил проект поддержки малого и среднего бизнеса в Нижегородской области
11 октября 2024 09:52  [620] Умный учет: эксперты "ТНС энерго НН" обсудили новые тренды с застройщиками
10 октября 2024 15:08  [499] Газотурбинная установка Дзержинской ТЭЦ прошла инспекцию
10 октября 2024 12:56  [556] Субсидии и гранты федеральных министерств для бизнеса стали доступны на МСП.РФ
10 октября 2024 11:48  [565] Обновленная 4G-сеть МТС "накрыла" Палаты нижегородского купца Олисова
Бизнес

"Ростелеком" в партнерстве с HeadHunter предлагает бизнесу новый сервис

14 октября 2024 12:49  [3] Бизнес

"Ростелеком" запускает новое цифровое решение для бизнеса — платформу "Е-контракт" для работы с внештатными сотрудниками. Сервис переводит в цифровой формат все процессы взаимодействия между работодателем и сотрудником: от поиска кандидатов до подписания документов. За подбор персонала отвечает модуль от маркетплейса "hh Cотрудники". Платформа ориентирована на компании, бизнес которых предполагает найм временного персонала или сотрудничество с фрилансерами, — переход на цифровые кадровые процессы поможет им сократить операционные расходы и время на поиск сотрудников.

Модуль массового подбора на платформе "Е-контракт", разработанный совместно с маркетплейсом "hh Cотрудники", позволяет пройти все процессы поиска специалистов. В личном кабинете можно создать заявку на подбор персонала, описать условия вакансии, получить релевантные резюме из базы данных партнера и онлайн оформить документы с подходящими кандидатами. Онлайн-подписание занимает всего 10 минут и не требует специального ПО и участия кадрового специалиста. 

По данным маркетплейса "hh Сотрудники", рынок внештатных работников в России ежегодно растет на 35-40%. На динамику рынка влияют такие факторы, как нехватка кадров, желание сотрудников работать в нескольких местах, проектная работа и спрос на экспертизу, а также рост удаленной занятости в технологических сегментах рынка. В этих условиях бизнесу необходимо эффективное управление внештатными сотрудниками.

Тимофей Абраменко, директор по работе с малым и средним бизнесом и развитию продуктов "Ростелекома": "Для нас крайне важно, чтобы цифровые продукты и сервисы, которые компания предлагает бизнесу, отвечали его реальным потребностям. Поэтому мы не только используем собственный опыт и экспертизу, но и создаем технологические партнерства с ведущими игроками. Совместно с HeadHunter, лидером рынка рекрутмента, "Ростелеком" разработал платформу, с помощью которой клиенты смогут успешно управлять ресурсами и процессами, связанными с персоналом, и эффективно решать актуальные бизнес-задачи. Уверен, что новый инструмент станет незаменимым помощником для компаний, стремящихся к успеху в цифровую эпоху".

Виталий Крымов, руководитель "hh Сотрудники": "Кадровый голод — главная проблема этого года. Искать сотрудника самому, особенно в регионах, долго и дорого. Мы стремимся быть лидерами и, как любой лидер, внедряем инновации. Совместный проект "Ростелекома" и hh — это комплексный ответ на проблему. Мы помогаем искать, а "Ростелеком" — оформлять. Партнерство "Е-контракт" и маркетплейса "hh Сотрудники" — это еще один шаг к комфортной среде для малого и среднего бизнеса".

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph