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Современные заборы

16 октября 2024 12:07  [5]

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Каким должен быть современный забор? Непреодолимым? Не нуждающимся в окрашивании? Недорогим? Или долговечным? Такими вопросами часто задаются те, кто озадачен вопросами ограждения. Но самое главное, что характеристики, удовлетворяющие все эти, а также массу других вопросов, сочетаются в одном ограждении - сварных секциях из металлических прутьев.

Сегодня сварные заборы из секций - яркий пример того, как надежность металла может сочетаться с внешними эстетическими свойствами и отсутствием коррозионных процессов.

Продукция компании ПроПериметр, такая как панели без ржавчины и дополнительной обработки со стороны владельцев - это настоящий прорыв на рынке быстровозводимых секционных ограждений.

Кроме того, секции из прутьев выпускаются на рынок в нескольких типоразмерах и способны удовлетворить самые разные запросы по поводу ограждений.

Так все виды сеток различаются по диаметру использованных в конструкции прутьев, соответственно, по типу жесткости.

Наименьшая жесткость, но и меньшая стоимость ограждения, характерна для прутьев, полученных из проволоки диаметром 3 мм. Это базовое решение, которое с учетом невысокой стоимости может использоваться даже в контексте временного ограждения. Особенно, если используется недорогие оцинкованные сетки.

Из прутьев 4 мм получают сетки со стандартным набором характеристик. При использовании сеток с цветным антикоррозионным внешним слоем ограждение может использоваться на всех территориях, обеспечивая оптимальный уровень защиты при доступной цене забора. В том случае, если к ограждению выдвигаются особые требования по безопасности, то рекомендуется использовать секции, изготовленные из оцинкованной проволоки диаметром 4 и более мм с последующей обработкой антикоррозионными составами - нанокерамикой и порошково-полимерным составом. Последний вариант изготовления гарантирует долговечность такого забора в пределах 50-60 лет! Это отличный показатель надежности конструкции. Но самое важное - наличие антикоррозионного покрытия исключает необходимость регулярного окрашивания сеток. Поэтому еще одним преимуществом секций из металла с покрытием является не просто долговечность, а отсутствие на содержание и окрашивания забора красками и грунтовками по металлу.

В результате секции из металлических прутьев представляют долговечный, внешне привлекательный забор с простым и быстрым монтажом без дополнительных трат на его содержание.

Секционное ограждение - решение, экономящее время, силы и деньги!

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