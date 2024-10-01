День Кстовского муниципального округа прошел в Штабе общественной поддержки Общество

Фото: Штаб общественной поддержки "Единой России"

В Штабе общественной поддержки "Единой России" прошел "День муниципалитета". Он был посвящен Кстовскому муниципальному округу Нижегородской области.

В этот раз на площадке Штаба прошли сразу несколько мастер-классов для детей – по художественной росписи, созданию мультфильмов, логическим играм. Также для всех желающих прошли занятия от детского технопарка "Кванториум", где участники смогли погрузиться в мир новых технологий, робототехники, изучить работу сердца, научиться измерять pH воды.

"Вместе с ребятами мы расписывали подставку для горячего. Орнамент – наша кстовская земляника, символ города. Ведь Кстово с мордовского обозначает место, богатое земляникой, или земляничный бор: "кста" - земляника, "во" - бор. Выполняли роспись в два этапа – подмалевок и разживка", - пояснила руководитель студии "Роспись по дереву" центра народной культуры "Берегиня" Анна Беляева.

"Я рисовала ягодки. Узнала много нового, например, как правильно класть краску. А еще я успела поучаствовать в мастер-классе – там мы создавали и монтировали мультики. Мне очень понравилось", - поделилась своими впечатлениями одна из участниц мастер-классов Александрия Абрамова.

Кроме того, все гости Штаба могли продегустировать различные продукты питания, произведенные на кстовских предприятиях, познакомиться с работой "Доброцентра", народными промыслами центра культуры "Берегиня", Кстовского театра кукол, производствами промышленных компаний, достижениями Международной олимпийской академии спорта.

"Мы привезли уникальные экспонаты – это награды и кубки Чемпионата мира по самбо, который проходил в Кстово в 1993 году. Три спортсмена нашей школы самбо тогда стали чемпионами", - рассказала сотрудник историко-краеведческого музея города Кстово Юлия Волкова.

"В каких только направлениях не знаменит наш округ – это и спорт, и культура, и промышленные предприятия, и добровольческие объединения. Очень приятно, что нижегородцы пришли посмотреть, поучаствовать в наших активностях и узнать больше о нашем округе, - отметил заместитель главы администрации Кстовского муниципального округа Николай Носов. – Ведь Кстово – это один из районов, в котором мы наблюдаем рост населения. У нас идет огромное строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов, введены в эксплуатацию две школы – на 790 и 1200 мест, строится детский сад. Для молодежи есть все условия остаться или приехать к нам из других регионов. Мы рады всем".

Напомним, как ранее отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин, главная задача проекта "День муниципалитета" - рассказать нижегородцам и гостям из других регионов о достижениях конкретных территорий.

"Это масштабный фестиваль, на котором муниципалитеты делятся своими лучшими практиками по реализации проектов и инициатив жителей, по работе с соседскими объединениями, а также помогают жителям в решении проблемных вопросов", - сказал глава региона.

Отметим, что поддержка муниципального сообщества, общественных инициатив, реализации различных программ и проектов при участии жителей включены в народную программу партии.