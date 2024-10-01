Тягачи КАМАЗ и полуприцепы ТЗА, НЕФАЗ, UAT доступны клиентам ВТБ Лизинг с выгодой до 950 000 рублей Бизнес

ВТБ Лизинг в партнёрстве с ООО "ТракХолдинг" предлагает приобрести грузовую технику с субсидией на аванс от поставщика. До 31.12.2024 клиентам доступны седельные тягачи КАМАЗ с преимуществом от 240 000 рублей до 600 000 рублей в зависимости от модели автомобиля. Дополнительно можно оформить в лизинг полуприцеп ТЗА, НЕФАЗ или UAT со скидкой 350 000 рублей и таким образом суммарно сэкономить на покупке автопоезда до 950 000 рублей.

Наиболее высокая скидка на аванс предоставляется на КАМАЗ 54901-70014-СА стоимостью 9,1 млн рублей. Высокопроизводительный и экономичный седельный тягач полной массой 19,5 т с колёсной формулой 4х2, двигателем мощностью 460 л. с. и роботизированной 12-ступенчатой коробкой передачей можно оформить в лизинг на длительный срок, например, на пять лет. Если первый взнос с учётом субсидии составит не менее 10% от стоимости автомобиля, ежемесячный платёж в течение этого времени будет равен 226 269 рублям. Кроме того, налоговые преференции лизинга позволят компаниям на ОСН оптимизировать расходы за весь период финансовой аренды более чем на 4,8 млн рублей.*

Субсидия поставщика распространяется как на стандартную комплектацию описанной выше машины (54901-70014-CA), так и на автомобиль с модификацией для дорожной перевозки опасных грузов и с коробкой отбора мощности (54901-70028-CA). На специальных условиях можно приобрести также более доступный вариант тягача КАМАЗ – 54902-764-B5 с низкой крышей.

Если клиент оформил в лизинг грузовой автомобиль, ему также будут доступны шторные и самосвальные полуприцепы марок ТЗА, НЕФАЗ и UAT с субсидией поставщика на аванс в размере 350 000 рублей. Так, первый лизинговый платёж за сцепку из тягача КАМАЗ 54901-70014-СА и бортового полуприцепа ТЗА 588510-0700210-08 грузоподъёмностью 32 т, будет снижен на 950 000 рублей. Если аванс за оба транспортных средства с учётом субсидии составит не менее 10%, а договоры лизинга будут заключены на пять лет, платежи за весь автопоезд ежемесячно не будут превышать 331 413 рублей. Экономия на налогах при этом достигнет 7,1 млн рублей.*

Спецпредложение актуально в том числе для транспортных средств, приобретаемых по программе льготного лизинга от государства. При суммировании субсидий Минпромторга России и поставщика первая распространяется на аванс, а вторая снижает стоимость автомобиля. Например, с учётом скидки дилера КАМАЗ 54901-70014 можно приобрести в лизинг за 8,5 млн рублей, а автопоезд с этим тягачом и полуприцепом ТЗА 588510-0700210-08 – менее чем за 12,5 млн рублей. При этом первый платёж будет дополнительно снижен на 10% благодаря госпрограмме, которая субсидирует покупку новой колёсной техники отечественного производства.

Подать заявку на приобретение в лизинг грузовых автомобилей КАМАЗ и автопоездов с полуприцепами ТЗА, НЕФАЗ, UAT на специальных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18. Компания поможет с подбором нужного транспортного средства и предложит оптимальные условия финансирования: наиболее подходящие авансы, длительные сроки лизинга, минимальные ежемесячные платежи.

* Указаны предварительные расчёты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Представлена экономия на налогах в размере 40%, которая доступна компаниям на общей системе налогообложения (ОСН). Стоимость техники действительна на 16.10.2024.

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