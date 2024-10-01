В Нижегородской области пройдут бесплатные вебинары для бизнеса Бизнес

Цифровая экосистема МТС сообщает о проведении серии бесплатных вебинаров для руководителей, владельцев бизнеса и ИТ-специалистов Нижегородской области. В рамках этой образовательной программы эксперты МТС поделятся практическими советами и актуальными решениями для эффективной цифровой трансформации бизнеса.

Вебинары будут охватывать различные аспекты цифровизации, начиная с оптимизации работы колл-центров и заканчивая внедрением облачных технологий. Участники узнают, почему размещение 1С в облаке выгодно и удобно для бизнеса, какие технологии улучшают взаимодействие с клиентами в медицинских учреждениях, какую российскую платформу предприниматели выбирают в качестве альтернативы зарубежным онлайн-платформам для проведения конференций, а также рассмотрят другие важные вопросы.

17 октября, в 11.00 пройдет вебинар «Преимущества размещения 1С в облаке». Обучение предназначено для ИТ-директоров, операционных руководителей, менеджеров по информационным технологиям, финансовых директоров и директоров по инфраструктуре.

17 октября, 12:00 состоится вебинар «Улучшение пользовательского опыта при авторизации: как удержать клиента». Мероприятие предназначено для менеджеров по маркетингу, продакт-менеджеров, специалистов по привлечению и адаптации клиентов, а также для UX- и UI-дизайнеров.

22 октября, 9:00 российская компания МТС Линк проведёт вебинар на тему «Как государственные учреждения используют отечественные сервисы для онлайн-встреч и совещаний». Участники узнают о преимуществах российской экосистемы сервисов для бизнес‑коммуникаций и совместной работы.

22 октября, 10:00 состоится вебинар «Альтернативы Wialon: решения SKAI для безопасности вашего автопарка». Он будет интересен руководителям транспортного отдела, а также специалистам по охране труда.

22 октября, 11:00 пройдет вебинар « Клиентоориентированность и технологии в медцентре: как выиграть гонку».На вебинаре участники познакомятся с методами автоматизации бизнес-процессов и коммуникации с клиентами, поймут, как создать ощущение премиального сервиса без посещения клиники.

24 октября, 10:00 состоится вебинар «Контактный центр 2024: проблемы и решения». Участники узнают, как проводить онбординг и удерживать сотрудников в современных условиях, а также быстро внедрить предиктивный обзвон без лишних затрат на программное обеспечение.

24 октября, 14:00 пройдет вебинар «Как просто и безопасно сменить корпоративный мессенджер». На вебинаре участники узнают, как подготовиться к переходу с зарубежных мессенджеров и не сломать систему внутренних коммуникаций в компании.

31 октября, 14:00 пройдет вебинар «МТС Линк Доски: знакомство с сервисом в теории и на практике». Участники вебинара узнают, как с помощью интерактивной доски для совместной работы команд планировать процессы, управлять проектами и проводить мозговые штурмы онлайн. Вебинар будет интересен для специалистов из сферы IT, проектного менеджмента, дизайна, UX, маркетинга и продаж.

Фото: Freepik. Реклама. ПАО "МТС" https://nnov.mts.ru/ personal