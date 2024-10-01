Отчет в области устойчивого развития ЛУКОЙЛа получил международную награду Бизнес

Отчет Группы "ЛУКОЙЛ" в области устойчивого развития за 2023 год отмечен премией в номинации "Лучший международный ESG-отчет" конкурса Hong Kong ESG Reporting Award (HERA). Об этом сообщается в Telegram-канале ПАО "ЛУКОЙЛ".

Эксперты высоко оценили качество раскрытия информации по восьми критериям: прозрачность, стратегия, целеполагание, подход к корпоративному управлению, взаимодействие с заинтересованными сторонами, соответствие стандартам и инициативам в области устойчивого развития.

В прошлом году ЛУКОЙЛ принял участие в конкурсе HERA впервые. Отчет за 2022 год получил золото среди нелистингующихся на Гонконгской бирже компаний.

Справка: Hong Kong ESG Reporting Award (HERA) – некоммерческая инициатива, оценивающая с 2018 года выдающиеся международные практики в области устойчивого развития. В состав жюри конкурса входят лидеры бизнеса, эксперты в области устойчивого развития, представители академической среды, международных инициатив по отчетности.

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