А не спеть ли мне песню — 24 октября состоится премьера сериала "Хит" от Wink.ru Культура и отдых

История российской поп-музыки и главных композиций последних 30 лет — в восьмисерийном документальном проекте "Хит" (16+), который онлайн-кинотеатр Wink.ru начнет показывать 24 октября 2024 года. В этот день также выйдет последний эпизод самого популярного сериала от Wink.ru 2024 года — "Комбинация" (18+) о первой женской поп-группе, хиты которой звучали буквально из каждого утюга. В документальном проекте о начале лихих 1990-х и феномене группы расскажут ее действующая солистка Татьяна Иванова и актриса Анастасия Уколова, сыгравшая певицу и экс-солистку "Комбинации" Алену Апину в юности.

Документальный проект пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация"‎, "Фишер", "Балет" и другие). За производство отвечает "НМГ Студия" совместно с компанией Hype Film при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"‎).

Первые два эпизода можно будет увидеть 24 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы) и VK Видео.

Трейлер:

Youtube: https://youtu.be/Aqpu_vXsLg0

ВК: https://vk.com/video-195528184_456243484

Яндекс. Диск: https://disk.yandex.ru/d/_fsguinG-bTWRA/HIT_trl_master.mp4

Постер: https://disk.yandex.ru/d/drIrJk_J2LW_HA

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/wB_ZstZYLeqowQ

Все материалы: копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Сериал посвящен развитию российской музыкальной индустрии с 1991 года и до наших дней на фоне изменений в стране и стиле жизни. В кадре появятся главные звезды этих лет — Дмитрий Маликов, Шура, Валерия, FEDUK, Тося Чайкина, Сергей Лазарев, IOWA, Ваня Дмитриенко, Bushido Zho, Юлия Савичева, Boulevard Depo, MIA BOYKA, Слава, Бьянка, 5sta Family, Татьяна Буланова, Найк Борзов, Батишта, Минаева, Виктор Рыбин, ведущая и журналист Яна Чурикова, продюсеры Фёдор Бондарчук, Пашу, Иосиф Пригожин, Юрий Аксюта, Евгений Фридлянд, Дмитрий Гройсман, Александр Толмацкий, Виктор Абрамов, режиссер Жора Крыжовников, музыкальный критик Олег Кармунин, музыкальный журналист Николай Редькин и другие.

Олег Кармунин, музыкальный критик: "Комбинация" — идеальная группа для того, чтобы описать, что происходило в начале девяностых. Потому что у них есть песни на все случаи жизни, на все тренды этой эпохи. Например, "Американ бой, уеду с тобой" — про то, как русские люди грезили Америкой в то время".

Татьяна Иванова, солистка группы "Комбинация": "Девяностые — это была такая свобода, когда резко стало можно абсолютно всё. И все искали эту грань и переходили эту грань. А можно без юбки? А можно! Когда вижу, в каком виде мы выходили на сцену, глаз начинает дергаться — это же просто караул! Помню, выступали на дне рождения одного авторитета. Я сказала, что не буду больше петь, на что один из них достал пистолет, приставил мне ко лбу и сказал: "Тогда я тебя застрелю". Я ответила, мол, стреляй. Вот так мы сорок минут препирались — хорошо, его друзья потеряли, и он ушел. Вообще, я никогда не думала, что доживу до тех дней, когда о нашем коллективе снимут кино".

Анастасия Уколова, актриса: "Неудивительно, что про "Комбинацию" снимают сериал. Такой популярности сейчас нет — это факт. У них было по 60 концертов в месяц, девчонки переезжали с одного концерта на другой, за ними бегали люди, толпы бросались на них, прыгали на сцену. Такого сумасшествия, такой популярности, наверное, нет ни у кого".

В следующих сериях рассматривается конец девяностых и начало нулевых — время появления музыки разных жанров и развитие MTV — главного музыкального канала того времени.

Яна Чурикова, журналист и телеведущая: "Вторую половину девяностых я бы описала как поиск себя. С музыкальной точки зрения конец девяностых — очень благоприятная эпоха для того, чтобы открыть музыкальное и культурное окошко, чтобы различные модные на тот момент музыкальные течения могли сосуществовать друг с другом. С одной стороны, была попса, та же немецкая и шведская, резко начавшая доминировать на мировой сцене, а еще маленькая Бритни Спирс и многочисленные бойз-бэнды. А с другой стороны, это абсолютно золотое время для альтернативной музыки. И у нас на канале MTV этот замес очень органично сосуществовал и включал в себя еще и ту молодую русскоязычную музыку, которая начала появляться тогда, она была свежей и классной. Поэтому канал можно было назвать такой большой моделью рая для меломана".

В последней, восьмой, серии авторы проекта переосмыслят семь ярких хитов и запишут мини-альбом каверов с участием музыкальных легенд и восходящих звезд.

О документальном сериале "Хит" (16+)

Производство: "НМГ Студия" и Hype Film при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"‎)

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: документальный

Количество серий: 8

Хронометраж: 30 минут

Режиссеры: Родион Чепель, Дилия Альшина, Андрей Ананин, Владислав Ананьев

Операторы: Вадим Чаюков, Никита Розов, Владислав Политик, Вадим Мохов

Авторы сценария: Захар Чавкин, Кирилл Ашумов, Олег Кармунин, Максим Никольский, Армен Степанян, Антон Никонов, Алексей Кобылков

Авторы идеи и креативные продюсеры: Захар Чавкин, Кирилл Ашумов

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим, Захар Чавкин, Кирилл Ашумов

Продюсеры Hype Film: Никита Кватания, Полина Гассельблат, Максим Добромыслов

В кадре: Сергей Лазарев, Тося Чайкина, MIA BOYKA, Валерия, IOWA, Шура, Ваня Дмитриенко, Юрий Аксюта, FEDUK, Bushido Zho, Boulevard Depo, Дмитрий Маликов, Фёдор Бондарчук, Пашу, Иосиф Пригожин, Жора Крыжовников, Дмитрий Гройсман, Слава, Найк Борзов, Бьянка, Юлия Савичева, 5sta Family, Татьяна Буланова, Батишта, Евгений Фридлянд, Александр Толмацкий, Яна Чурикова, Виктор Абрамов и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru