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ВТБ повышает ставку по накопительному счету в рублях до 22%

18 октября 2024 15:43  [86] Бизнес

ВТБ повышает ставку по накопительному ВТБ-счету до 22% годовых при начислении процентов на минимальный остаток и до 21% годовых при начислении процентов на ежедневный остаток.

Новые условия будут действовать для клиентов в течение приветственного периода. Для вновь открываемых накопительных счетов он увеличен с 2-х до 3-х месяцев. Повышение ставки также произойдет по уже открытым накопительным счетам с действующим приветственным периодом.

Для всех владельцев накопительного ВТБ-счета, которым не доступен приветственный период, банк предоставляет дополнительную возможность получить до 18% годовых при совершении операций по оплате товаров и услуг с помощью любой дебетовой или кредитной карты ВТБ. Максимальная ставка в этом случае доступна клиентам с пакетом услуг "Прайм", которые являются получателями заработной платы или пенсии в ВТБ и совершили покупки по картам банка на сумму от 200 000 рублей.

Сохраняются преференции для пенсионеров и зарплатных клиентов, которые получают надбавку +2 п.п. к базовой ставке.

С начала года клиенты ВТБ открыли уже более 4,8 млн накопительных счетов, а общий объем портфеля достиг 1,6 трлн рублей.

1. по Накопительному ВТБ-Счету с начислением на минимальный остаток
 
* Ставка 22% годовых начисляется первые 3 месяца на минимальный остаток при открытии Накопительного ВТБ-Счета на сумму от 1 000 рублей, если у клиента баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 180 дней составлял менее 1 000 рублей. Для повышенной ставки действует ограничение по максимальной сумме в зависимости от пакета услуг, на сумму свыше максимальной действует базовая ставка. С 4 месяца, а также с 1-го месяца, если за 180 дней до открытия счета были остатки свыше 1 000 руб. на накопительных счетах и вкладах, действует базовая ставка и надбавки: за траты по дебетовым и/или кредитным картам ВТБ, за получение пенсии или зарплата в ВТБ. Базовая ставка и ограничения по максимальной сумме для применения надбавок зависит от пакета услуг клиента. Ставки могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Новые значения ставок доводятся до сведения клиентов путем опубликования нового тарифного сборника на сайте банка.
 
Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама

2. по Накопительному ВТБ-Счету с начислением процентов на ежедневный остаток:
 
* Ставка 21% годовых начисляется первые 3 месяца на ежедневный остаток при открытии Накопительного ВТБ-Счета на сумму от 1 000 рублей, если у клиента баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 180 дней составлял менее 1 000 рублей. Для повышенной ставки действует ограничение по максимальной сумме в зависимости от пакета услуг, на сумму свыше максимальной действует базовая ставка. С 4 месяца, а также с 1-го месяца, если за 180 дней до открытия счета были остатки свыше 1 000 руб. на накопительных счетах и вкладах, действует базовая ставка и надбавки: за траты по дебетовым и/или кредитным картам ВТБ, за получение пенсии или зарплата в ВТБ. Базовая ставка и ограничения по максимальной сумме для применения надбавок зависит от пакета услуг клиента. Ставки могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Новые значения ставок доводятся до сведения клиентов путем опубликования нового тарифного сборника на сайте банка.
 
Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама

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Теги:
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