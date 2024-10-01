Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
21 октября 2024 17:19  [19] ГК "Волгаэнерго" сменило название на "Эн+Тепло Волга"
21 октября 2024 15:56  [109] "ВТБ Мои Инвестиции" расширили сеть личного инвестконсультирования в регионах
21 октября 2024 14:57  [144] Около 1,8 тысячи нижегородских самозанятых приняли участие в проекте "Займись делом!"
21 октября 2024 12:36  [196] Завод "РУМО" отметил 150-летний юбилей
21 октября 2024 11:10  [212] Нижний Новгород вошел в топ-7 городов по количеству уникальных пользователей на видеоплатформе NUUM за сентябрь
18 октября 2024 18:20  [796] "Авито" и Банк ДОМ.РФ планируют запустить электронную ипотеку
18 октября 2024 17:24  [695] ВТБ выяснил критерии выбора онлайн-банка для бизнеса
18 октября 2024 17:04  [829] Сервис ОМК для сотрудников получил национальную премию по цифровизации "КулибИТ 2024"
18 октября 2024 15:43  [677] ВТБ повышает ставку по накопительному счету в рублях до 22%
18 октября 2024 15:21  [654] Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар с торгпредом РФ в Беларуси
Бизнес

"ВТБ Мои Инвестиции" расширили сеть личного инвестконсультирования в регионах

21 октября 2024 15:56  [109] Бизнес

Сервис Advisory PRO от ВТБ Мои Инвестиции стал широко доступен не только в "цифре", но и лично. С инвестконсультантом можно "встретиться" в любое время, в любом часовом поясе и в любой точке Земли – в приложении "ВТБ Мои Инвестиции". В соответствии со стратегией ВТБ на 2024-2026 годы розничный брокер банка начал расширение сети личного инвестиционного консультирования Advisory PRO. В Нижнем Новгороде также можно лично встретиться с инвестконсультантом и получить его рекомендации. Двадцатым городом – стали Набережные Челны. Самый восточный регион России, где физически присутствуют инвестконсультанты ВТБ Мои Инвестиции – Иркутск. Скоро эта сеть покроет всю Россию – от Владивостока до Калининграда.

Сегодня клиенты "ВТБ Мои Инвестиции" могут лично встретиться с консультантами для разработки стратегии с Advisory PRO в 20 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, Ижевске, Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Уфе, Омске, Саратове, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах. При выборе города присутствия «ВТБ Мои Инвестиции» оценивает в том числе численность населения и экономический потенциал региона.

"Инвестконсультант – высококвалифицированный специалист на финансовых рынках, который обладает богатым опытом работы с различными классами инструментов. Как правило, у него имеет экономическое и финансовое образование. В сети "ВТБ Мои Инвестиции" есть и люди с техническим или математически образованием, которые отлично показывают себя на рынке ценных бумаг, так как для эффективной торговли необходим четкий расчет и оценка возможных вариантов развития ситуации. Задача инвестконсультанта – помогать клиентам принимать взвешенные решения на рынке ценных бумаг, он сопровождает клиента на всём пути инвестирования. Всё это позволяет клиенту сохранить время и получить уже готовую выжимку из лучших инвестидей, клиенту остаётся лишь только принять решение", - говорит управляющий директор дирекции финансового консультирования ВТБ Арсен Никогосян.

Инвестиционное консультирование в "ВТБ Мои Инвестиции" предлагает клиенту линейку продуктов под различные финансовые запросы и цели. Так, начать путь в инвестициях клиент может от 50 тыс. руб. с помощью Робота-советника в мобильном приложении, выбрав одну из предложенных командой экспертов стратегий. Для клиентов с суммой инвестиций от 1 млн руб., которым необходим более продвинутый сервис для инвестиций, предлагается услуга Advisory Lite с более гибким подходом к формированию портфеля и аналитической поддержкой в чате приложения. Воспользоваться Advisory Pro могут клиенты с суммой инвестиций от 10 млн рублей. После подключения клиента к сервису инвестконсультанты брокера "ВТБ Мои инвестиции" оценивают его финансовое состояние и на основе указанных им целей разрабатывают персональную стратегию управления финансами. После этого клиент совместно с экспертом брокера выбирают подходящие активы. Человеку остаётся лишь только принять решение, и деньги начинают работать. 

Фото предоставлено Банк ВТБ (ПАО)

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph