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Культура и отдых

Короткометражка по сценарию Немировича-Данченко уже доступна в онлайн-кинотеатре

21 октября 2024 17:57  [78] Культура и отдых

В онлайн-кинотеатре Wink.ru уже можно посмотреть короткометражный художественный фильм "Зверёк" (16+) по неизданному сценарию одного из основателей МХТ Вл. И. Неминовича-Данченко. В проекте снялся художественный руководитель МХТ Константин Хабенский и другие актеры театра — Александра Ребенок, Ольга Воронина, Анна Чиповская и другие.

Фильм появился по итогам первого Конкурса короткометражного кино МХТ имени А. П. Чехова, который состоялся при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы). Съёмка "Зверька" со звездами МХТ стала главным призом для победителя конкурса — выпускницы школы кино "Индустрия" Ирины Прохоровой. Впервые зрители увидели проект этим летом на фестивале нового российского кино "Горький Fest" в Нижнем Новгороде. А 20 октября фильм показали на Фестивале авторского кино КАРО.Арт. В 2024 году Конкурс короткометражного кино МХТ пройдет в третий раз. Тема и даты будут объявлены позднее.

Трейлер: https://youtu.be/wCOVftL3Jnk?si=hPOCWCctOTaP6ldy
Постер: https://disk.yandex.ru/d/gEfXsXcN6121mA 
Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/3T9vO2VAPX_eoQ 

Короткометражная картина пополнила линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация"‎, "Фишер", "Балет"). За производство отвечала кинокомпания "Водород".

Константин Хабенский, актер, художественный руководитель МХТ: "Мне кажется, это прекрасно, когда у молодых режиссеров в начале их творческого пути есть возможность поработать с артистами МХТ. "Зверёк" — это сценарий Владимира Ивановича Немировича-Данченко, которому уже больше ста лет. Мы сделали современную версию этой истории. У Конкурса короткометражного кино Художественного театра есть важная задача. Подчас театральные руководители и кинематографисты не очень любят друг друга: то театр отнимает актёров, то кино мешает артистам репетировать спектакли. А мы в этом проекте пытаемся соединить, помирить и создать гармоничное пространство и для кино, и театра".

По сюжету фильма начинающая актриса Соня, утратив все надежды пробиться на прослушивание к именитому худруку театра, устраивается работать на съемочную площадку фильма, в котором он снимается. Подобраться к артисту девушке помогает влюбленный в нее Ваня — ассистент звукорежиссера и по совместительству талантливый драматург, который написал пьесу специально для Сони. Но из-за волнения все ее попытки заявить о себе оборачиваются неловкими казусами. Вскоре Соня оказывается перед выбором: остаться верной дружбе или пробить себе место под солнцем.

О фильме "Зверёк" (16+)
Производство: "Водород"
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru
Жанр: драмеди
Хронометраж: 22 минуты
Режиссер и сценарист: Ирина Прохорова
Оператор: Александр Гринаш
Художник: Ксения Циркова
Композиторы: Тео Тао, Илья Масленников
Художник-постановщик: Ксения Циркова
Художник по костюму: Константин Мазур
Художник по гриму: Мария Морзунова
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим, Михаил Врубель, Ульяна Тимофеева, Надежда Чернобровкина, Марина Наумова, Кирилл Ашумов
В ролях: Константин Хабенский, Александра Ребенок, Ольга Воронина, Анна Чиповская, Сергей Беляев, Павел Филиппов, Александр Усов, Полина Романова и другие. 

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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Теги:
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