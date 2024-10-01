Как собрать компьютер самому из комплектующих?

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Собирать компьютер самостоятельно дешевле, чем приобретать готовый блок или доверять это дело кому-то постороннему. Так можно проконтролировать полностью весь процесс и собрать агрегат, соответствующий всем пожеланиям по производительности. Разберем подробно, как собрать компьютер самому из комплектующих, что для этого нужно и какие параметры учесть.

Из каких элементов состоит компьютер?

Чтобы знать, как собрать компьютер самому, нужно иметь представление о том, из каких основных узлов и деталей он состоит:

Материнская (системная) плата. Пластина с разъемами, куда подключаются все основные узлы.

CPU — центральный процессор. Мозг компьютера, координатор всей работы. От мощностных характеристик устройства зависит как быстро будет «думать» ваш ПК.

Система охлаждения CPU. Представлена воздушным кулером или водяным охлаждением. Важный элемент для того, чтобы контроллер не перегревался пр нагрузках.

Блок питания. Необходим для обеспечения энергией системы.

Видеокарта. Без хорошей видеокарты невозможно получить качественное изображение на мониторе.

Оперативная память (RAM). Предназначена для хранения используемых в момент данный момент времени информации.

Накопитель. Может быть HDD или SSD. Используется для хранения всех данных, которые загружаются в компьютер и обрабатываются системой. SSD действует быстрее.

Корпус. Нужен для тог, чтобы компактно распределить всех компоненты. Влияет на дизайн, охлаждение и компактность ПК. Корпуса могут сразу оснащаться вентиляторами.

Какими бывают домашние компьютеры?

Рассмотрим, каким может быть стационарный компьютер — самое производительное решение для геймера, программиста, инженера, монтажера видео:

Игровой ПК. По типу сборки относится к числу самых дорогих. Требует мощных комплектующих. Особое внимание уделяется видеокарте.

Профессиональная рабочая станция. Предназначается для различных узкоспециализированных рабочих задач.

В отдельную категорию можно выделить ПК-Медиацентр. Используется для организации домашнего кинотеатра. Подключается к телевизору и другим устройствам в доме.

Как самому собрать системный блок компьютера, чтобы система работала слаженно?

Все комплектующие в ПК взаимозависимые. Совместимость следует проверять с учетом характеристик каждого элемента. Как вариант, можно воспользоваться сайтами-конфигураторами ПК. Работают такие по типу конструкторов, помогают выбирать отдельные элементы и показывают результаты совместной работы.

Что нужно учитывать по поводу совместимости:

Материнская плата — это не вариант для экономии. Бюджетные модели имеют ограниченное количество разъемов.

Сокет процессора должен совпадать с материнской платой и соответствовать ее мощности.

Видеокарта рассматривается на предмет энергопотребления, количество и размеры слотов. Карта с высоким энергопотреблением может нарушить стабильность системы.

Накопитель должен подходить к материнской плате. Нужно убедиться, что в ней есть место куда его зафиксировать.

Оперативная память выбирается по совместимости с процессором.

Блок питания должен соответствовать своим форм-фактором корпусу.

В выбранный для ПК корпус должны поместиться все компоненты. Следует обязательно проверить размеры материнской платы, кулера на процессоре, блока питания и видеокарты.

Где покупать железо?

В настоящее время нет проблем с выбором площадок для закупки комплектующих. Это можно сделать в розничных магазинах. Преимущество в гарантии, детали наличии. Поставки ждать не надо. В больших сетевых магазинах можно найти все нужно компоненты.

Редкие детали можно заказать на международных торговых интернет-площадках. В основном, комплектующие завозят из Китая, Европейских стран и США.

Выгодно покупать компоненты напрямую у производителей. У крупных брендов есть свои поставщики и магазины. Покупать высокотехнологичные детали с рук опасно. Неизвестно, сколько времени и как использовалась деталь, какой у нее ресурс.

Сколько выйдет по цене сбор игрового компьютера?

Стоимость будет зависеть от того, каких целей при сборке персонального компьютера требуется достичь:

Базовый ПК обойдется около 50 тыс. Но не стоит рассчитывать на мощную видеокарту и крутые комплектующие.

Компьютер для геймера и рабочая станция обойдутся от 100 тыс. и выше. Главные траты придутся на видеокарту и контроллер. В противном случае на высоких настройках в современные игры играть не получиться.

Тот же принцип формирования цен распространяется и на сборку компьютера для видео монтажа. Чем более мощные компоненты вы будете использовать, тем дороже выйдет компьютер, но и отдача будет соответствующей.

Итоги

Теперь вы знаете, как правильно собрать компьютер из комплектующих самому. Учитывая приведенные выше рекомендации можно значительно сэкономить и получить персональный компьютер, отвечающий всем требованиям. Чтобы собрать компьютер, понадобится приобрести конкретный набор комплектующих, без которых система не сработает. Используйте конструкторы сборок в информационных целях, чтобы точно знать, какие детали нужны и обязательно выясните их совместимость.

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