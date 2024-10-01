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Собирать компьютер самостоятельно дешевле, чем приобретать готовый блок или доверять это дело кому-то постороннему. Так можно проконтролировать полностью весь процесс и собрать агрегат, соответствующий всем пожеланиям по производительности. Разберем подробно, как собрать компьютер самому из комплектующих, что для этого нужно и какие параметры учесть.
Чтобы знать, как собрать компьютер самому, нужно иметь представление о том, из каких основных узлов и деталей он состоит:
Рассмотрим, каким может быть стационарный компьютер — самое производительное решение для геймера, программиста, инженера, монтажера видео:
В отдельную категорию можно выделить ПК-Медиацентр. Используется для организации домашнего кинотеатра. Подключается к телевизору и другим устройствам в доме.
Все комплектующие в ПК взаимозависимые. Совместимость следует проверять с учетом характеристик каждого элемента. Как вариант, можно воспользоваться сайтами-конфигураторами ПК. Работают такие по типу конструкторов, помогают выбирать отдельные элементы и показывают результаты совместной работы.
Что нужно учитывать по поводу совместимости:
В выбранный для ПК корпус должны поместиться все компоненты. Следует обязательно проверить размеры материнской платы, кулера на процессоре, блока питания и видеокарты.
В настоящее время нет проблем с выбором площадок для закупки комплектующих. Это можно сделать в розничных магазинах. Преимущество в гарантии, детали наличии. Поставки ждать не надо. В больших сетевых магазинах можно найти все нужно компоненты.
Редкие детали можно заказать на международных торговых интернет-площадках. В основном, комплектующие завозят из Китая, Европейских стран и США.
Выгодно покупать компоненты напрямую у производителей. У крупных брендов есть свои поставщики и магазины. Покупать высокотехнологичные детали с рук опасно. Неизвестно, сколько времени и как использовалась деталь, какой у нее ресурс.
Стоимость будет зависеть от того, каких целей при сборке персонального компьютера требуется достичь:
Базовый ПК обойдется около 50 тыс. Но не стоит рассчитывать на мощную видеокарту и крутые комплектующие.
Компьютер для геймера и рабочая станция обойдутся от 100 тыс. и выше. Главные траты придутся на видеокарту и контроллер. В противном случае на высоких настройках в современные игры играть не получиться.
Тот же принцип формирования цен распространяется и на сборку компьютера для видео монтажа. Чем более мощные компоненты вы будете использовать, тем дороже выйдет компьютер, но и отдача будет соответствующей.
Теперь вы знаете, как правильно собрать компьютер из комплектующих самому. Учитывая приведенные выше рекомендации можно значительно сэкономить и получить персональный компьютер, отвечающий всем требованиям. Чтобы собрать компьютер, понадобится приобрести конкретный набор комплектующих, без которых система не сработает. Используйте конструкторы сборок в информационных целях, чтобы точно знать, какие детали нужны и обязательно выясните их совместимость.
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