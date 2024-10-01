Брат не за брата: "Дети перемен" выйдут на Wink.ru и START в ноябре Культура и отдых

Премьера восьмисерийной семейной саги "Дети перемен" (18+) состоится в онлайн-кинотеатрах Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы) и START в ноябре 2024 года. В главных ролях Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Слава Копейкин, Сергей Гилев, Александр Яценко, Артем Кошман, Андрей Максимов и другие. За производство нового сериала отвечает START при поддержке "НМГ Студии". Сегодня создатели проекта представили второй тизер.

Новый тизер:

VK: https://vk.com/video-195528184_456243496?list=ln-0ylZv4WWQK8v5A6ovn

Youtube: https://youtu.be/BbpwTCABz_4

Яндекс.Диск: https://disk.yandex.ru/d/w8jS7BoLy4Rp-A/DP_teaser_actors_master.mp4

Новые фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/26FGzmoB3i0Pew

Все материалы — копирайт онлайн-кинотеатра Wink.ru.

Новый проект режиссеров и сценаристов Любови Львовой и Сергея Тарамаева ("Фишер", "Черная весна") — авторский взгляд на сложные девяностые и влияние этой эпохи на судьбы людей. Тогда "жизнь по понятиям" разделяла даже самых близких людей, и брат был готов пойти на брата. В центре сюжета — трое сыновей водителя трамвая Флоры (Виктория Исакова) от разных отцов — Петр, Юра и Руслан (Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов). Мать старается объединить непохожих друг на друга братьев в любящую семью. Но за окном 1995 год, везде витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне закрывающихся заводов и ветшающих ДК рушится и семья Флоры.

Как всегда, в сериалах Любови Львовой и Сергея Тарамаева главных героев окружают не менее яркие персонажи второго плана. Так, друзей среднего брата Юры (Макар Хлебников) — принципиального и честного следователя и библиотекаря-поэта — соответственно сыграли Кузьма Котрелёв и Лев Зулькарнаев.

Кузьма Котрелёв, актер: "Виктор очень крутой персонаж — трагичный, романтичный. Он работает в милиции, а в девяностые там творится какой-то ужас. Все сотрудничают с бандитами, кроме него. Виктор борется за справедливость, хочет, чтобы в стране что-то менялось. В каком-то смысле он живет в не очень подходящее для себя время. Но он очень трогательный".



Лев Зулькарнаев, актер: "Люба и Сережа написали роль как бы не "под меня", а про меня. Родя — такой одинокий поэт. И они включили в сценарий мои стихи, что очень приятно. В этом смысле роль была исповедальная: играть ее было одновременно и легко, и тяжело, это такое серьезное откровение. Родя — одинокий, болезненный ребенок. Человек большого таланта, который не может найти себя в жизни. Самые сложные для меня сцены — с матерью. В сериале переданы очень тяжелые отношения Родиона и его мамы, которую сыграла Аня Снаткина. Отношения Аркадиной и Тригорина, Гамлета и Гертруды, условно говоря. Эти сцены были самые эмоциональные, на пределе какой-то правды. Приходилось доставать что-то из себя — и все это очень болезненно".

Компанию в кадре Хетагу Хинчагову (он сыграл младшего сына Флоры Руслана) составил Артем Кошман (исполнил роль предприимчивого Эйнштейна).

Артём Кошман, актер: "Было интересно сыграть человека смелого, который умеет рисковать в столь трудные времена. Для меня съемки стали очень трогательным опытом, потому что я смог прикоснуться наяву к временам молодости моих родителей".



Лев Зулькарнаев, актер: "Дети перемен" — очень говорящее название. Наши персонажи — потерянные дети, которых герои Сэлинджера ловят над пропастью во лжи. Изломанное время, изломанные ребята, изломанные судьбы. И их, конечно, хочется поймать над этой пропастью. И Родиона, и всех остальных".

О сериале "Дети перемен" (18+)

Производство: START при поддержке "НМГ Студии"

Жанр: драма

Серий: 8

Хронометраж: 48 мин.

Режиссеры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова

Генеральные продюсеры START: Эдуард Илоян, Ирина Сосновая, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Георгий Шабанов

Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Генеральные продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Генеральный продюсер НТВ: Тимур Вайнштейн

Креативные продюсеры START: Ирина Сосновая, Евгений Айвазян

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Авторы сценария: Сергей Тарамаев, Любовь Львова

Оператор-постановщик: Дмитрий Карначик

Художник-постановщик: Тимофей Рябушинский

В ролях: Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелёв, Андрей Максимов, Сергей Гилев, Артём Кошман, Софья Лебедева, Александр Яценко, Руслан Братов, Тимофей Трибунцев, Артем Быстров, Анна Снаткина, Любовь Константинова, Александр Матросов, Денис Парамонов, Глеб Шевнин, Дарья Матвеева, Михаил Осташков, Игорь Степашин, Юрий Сисков, Константин Игнатьев, Филипп Дьячков, Мамука Патарава, Алексей Фролов, Дарья Коныжева, София Зонова, Дмитрий Триумфов, Сергей Борисов, Петр Скворцов.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru