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Бизнес

МТС начала предупреждать о телефонном мошенничестве во время разговора

25 октября 2024 11:16  [40] Бизнес

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске функции "Безопасный звонок", которая позволяет абонентам МТС в Нижегородской области получать голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Голосовой сигнал слышит только пользователь, принявший звонок.
 
Функция "Безопасный звонок" предназначена для снижения рисков, связанных с мошенническими звонками. Искусственный интеллект на основе Big Data МТС анализирует разговор, выявляя признаки мошенничества. В случае, если ИИ замечает подозрительную активность, он предупреждает принявшего звонок абонента голосовым уведомлением о потенциальной угрозе. Далее абонент самостоятельно принимает решение о продолжении разговора. Безопасный звонок определяет большинство мошенников в течение первой минуты разговора.

"Мы большое внимание уделяем безопасности наших абонентов. И поэтому постоянно совершенствуем наши инструменты защиты от спама и мошенничества. Функция "Безопасный звонок" в сервисе "Защитник" позволит пресекать новые схемы злоумышленников и обезопасить телефонные разговоры наших абонентов", — прокомментировал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.           

Пилотный проект новой функции был запущен в Москве в мае 2024 года. По данным МТС, чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), сотрудниками социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также сотрудниками банков (5%) и других ведомств.

Фото: Freepik. Реклама. ПАО "МТС" https://nnov.mts.ru/personal 

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Теги:
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