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Бизнес

"РУМО" с гордостью представило на ПМГФ-2024 свое оборудование

25 октября 2024 11:38  [150] Бизнес

АО "РУМО" подводит итоги участия в ХIII-ом Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ), который прошёл с 8 по 11 октября 2024 года на площадке КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. В этом году одно из ключевых событий нефтегазовой отрасли установило новые рекорды - более 34 000 участников из 54 стран, 110 мероприятий, 800 выступлений, 600 предприятий, 200 СМИ и самая масштабная в истории Форума выставочная экспозиция площадью 50 000 кв.м. 

В рамках выставочной экспозиции АО "РУМО" было представлено оборудование завода, разработанное и произведенное на собственных мощностях, готовое в скором времени отправиться на объекты заказчиков. Наибольший интерес у посетителей стенда вызвала высокотехнологичная разработка - газопоршневая компрессорная установка РУМО-752 мощностью до 1,5 МВт. Установка спроектирована на базе поршневого компрессора 6ПК12 собственного производства, в качестве привода здесь используется газодизельный двигатель серии 22/28 мощностью до 1,2 МВт разработки АО "РУМО" (патент №129065). Этот агрегат идеально подходит для создания и модернизации компрессорных станций, закачки газа высокого давления при газлифте и решения множества задач в нефтегазовой отрасли.

Кроме того, на стенде предприятия было представлено оборудование группы компаний "РУМО", а именно: система автономного электроснабжения компрессорного цеха на базе генератора с приводом от вала центробежного компрессора (ООО "АвиагазЦентр"), низковольтные комплектные устройства (ООО "НПО "Энерготехавтоматизация"), система управления газопоршневого двигателя (ООО "Альянс ЭКО"), шестигранный теплообменный модуль и аппарат воздушного охлаждения АВО11-04.00.00 (ООО "Анод-ТЦ"), редуктор поворота пятитонного плавучего крана Р99 (81040) (ООО "Метмаш").

Все оборудование изготавливается в России на заводах ГК "РУМО" и соответствует политике страны по технологической независимости и импортозамещению.

В ходе деловой программы ПМГФ-2024 представители АО "РУМО" стали участниками круглого стола "Достижение технологического суверенитета в области производства компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли", организованного Ассоциацией компрессорных заводов. Андрей Чевачин, заместитель генерального директора – главный конструктор АО "РУМО", выступил с докладом о проблемах импортозамещения поршневых компрессоров мощностью свыше 1 МВт.

 

Важным событием на ПМГФ-2024 стало подписание ряда контрактов на поставку оборудования производства АО "РУМО". А также конструктивные переговоры и деловые встречи с потенциальными клиентами и партнерами, которые привели к поступлению заявок на производимое оборудование.

Подробный фотоотчет с мероприятия можно посмотреть по ссылке - https://r8i9yt301uo6.wfolio.pro/disk/08-10-2024-rumo-xiii-spigf-3nknhd

Реклама. АО "РУМО" ИНН 5258142200 

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Теги:
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