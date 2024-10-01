Рок-н-ролл жив: молодежная драма "Музыка времени" — с 29 октября на Wink.ru Культура и отдых

12-серийная драма "Музыка времени" (12+) — это история о молодых рок-музыкантах, которые никогда не виделись офлайн, но мечтают выступить вместе на большом концерте в Москве. Музыкальной основой проекта стал дебютный альбом рок-певицы МАЙВЛ, которая сыграла главную роль в сериале. Музыкальным продюсером проекта стал Денис Майданов, одну из ролей сыграл Александр Ф. Скляр, а в камео появятся Гарик Сукачев, Ольга Кормухина, Евгений Маргулис и Александр Маршал.

Также в главных ролях в сериале — Вадим Адаменко ("СашаТаня"), Влад Терских ("Мордобой") и Георгий Шиханов ("Трудные подростки"). К молодым актерам присоединились известные и любимые артисты — Екатерина Гусева ("Бригада"), Ольга Ломоносова ("Не родись красивой"), Виктория Полторак, Антон Семкин ("Кухня") и Николай Сердцев ("Молодежка"). Режиссер сериала — Кирилл Седухин ("Интерны", "Пятая стража", "Ералаш"). Проект создан продюсерской кинокомпанией "Династия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

В день премьеры, 29 октября, зрителям онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы) будут доступны три первые серии, далее каждый вторник будет выходить по три эпизода.

Трейлер:

ВК: https://vk.com/video-195528184_456243497

YouTube: https://youtu.be/ghsEppjXZc4

Яндекс.Диск: https://disk.yandex.com/d/G5AH3bh-47Kwig/MV_TRL_MASTER.mp4

Постер: https://disk.yandex.ru/d/dokEY9JzVGN5eA

Кадры из сериала: https://disk.yandex.ru/d/djsxVVuZQ-n8PA

Все материалы: копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Сериал расскажет историю молодых ребят — участников уникальной музыкальной группы из разных городов и стран, которые репетируют и пишут песни онлайн. Их заветная мечта — встретиться вживую и выступить на сцене большого рок-фестиваля в Москве. Но для того, чтобы она осуществилась, им придется пройти массу препятствий: столкнуться с непониманием родителей, предательством близких людей, переосмыслить жизненные ценности и преодолеть внутренние страхи. Особенно их солистке, московской школьнице Василисе, которая мечтает о музыкальной карьере, но с детства страдает патологической боязнью публичных выступлений — пейрафобией. Все события найдут отражения в песнях, которые пишет фронтмен группы — самая молодая участница, ученица десятого класса московской школы Василиса (МАЙВЛ).

МАЙВЛ, певица и актриса: "В альбоме есть песня "Бесконечна жизнь", в которой сочетаются меланхоличное настроение и драйвовое звучание, лирические романтичные образы и некий протест. Мне кажется, она напоминает мою героиню Василису, которая также находится в постоянном протесте с обществом, родителями, одноклассниками. Она очень хочет всем доказать и показать, чего она стоит на самом деле. И в то же время это очень чувственная натура, которая умеет дружить, любить, творить и мечтает, чтобы ее принимали такой, какая она есть. В "Музыке времени" поднимается много важных тем, например, сложные отношения с родителями и непонимание с их стороны. Но, думаю, вся суть сериала в том, что таких разных людей объединила общая мечта и цель — быть услышанными, и ради этого каждый из них прошел огромные испытания".

Денис Майданов, музыкальный продюсер сериала: "Музыка времени" — это в первую очередь сериал о дружбе и о том, что любые сложности можно победить, если есть плечо друга. Это и драма, и мелодрама, и драмеди, и рок-н-ролл. Он у нас настоящий, звезды настоящие, события тоже из реальной жизни. В кадре каждый из героев проживает то, что испытывает практически любой подросток их возраста. Проблемы, с которыми они сталкиваются, будут близки многим зрителям. История наших героев на музыкальном конкурсе "Молодые ветра" основана на реальных событиях с такой же группой, произошедших год назад".

Съемки драмы проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Калининграде.

Кирилл Седухин, режиссер сериала: "По сюжету наши герои живут в разных странах, и нам важно было это отразить. Съемки проходили в четырех городах, а это разные атмосферы, локации, места, даже климат. Было интересно побывать везде. Для меня же особой задачей было совместить все это в единую картинку и сделать единую стилистику для четырех разных стран и пяти разных героев. Во многом мне помог наш актерский состав, на проекте получился какой-то необычный сплав молодости и опыта. А еще много эмоций, энергии, неожиданных решений, шуток и приколов — всё это помогало нам".

Натали Манн, генеральный продюсер "Продюсерской кинокомпании "ДИНАСТИЯ": "Проект сложный, многосоставный, а еще и музыкальный. Поэтому было очень важно, чтобы актеры владели инструментами. Из профессиональных музыкантов в касте автор и исполнительница песен, которые стали главными саундтреками сериала, — МАЙВЛ (Василиса), а также Вадим Адаменко (Костя), который потрясающе играет на фортепиано и поет. Актер Влад Терских (Артур) не профессиональный музыкант, но гитарой владеет хорошо. А вот барабанщик и бас-гитарист впервые подошли к инструментам только на проекте. Но они полгода ответственно ходили на занятия, учились правильной постановке рук, пластике. Это все очень важно".

О сериале "Музыка времени" (12+)

Производство: ООО "Продюсерская кинокомпания "ДИНАСТИЯ" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Количество серий: 12

Хронометраж: 25 минут

Жанр: драма

Режиссер-постановщик: Кирилл Седухин

Авторы сценария: Натали Манн, Алиса Курганская, Кирилл Парадис, Кирилл Седухин, Денис Майданов

Генеральный продюсер "Продюсерская кинокомпания "ДИНАСТИЯ": Натали Манн

Музыкальный продюсер "Продюсерская кинокомпания "ДИНАСТИЯ": Денис Майданов

Авторы музыки: Влада Майданова, Денис Майданов, Александр Яковлев, Александр Ф. Скляр

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Оператор-постановщик: Андрей Шамриков

Художники-постановщики: Евгений Бюрчиев, Илья Евдокимов

Художники по костюмам: Екатерина Гурбина, Лариса Радлофф

Художники по гриму: Александра Рузыч, Виктория Головкина

Композитор: Алексей Пономарев

В ролях: МАЙВЛ, Феодор Овчинников, Влад Терских, Вадим Адаменко, Георгий Шиханов, Екатерина Гусева, Александр Ф. Скляр, Ольга Ломоносова, Антон Семкин, Виктория Полторак, Николай Сердцев, Егор Баринов, Максим Линников, Валерия Забегаева, Геннадий Яковлев, Сергей Апрельский, Екатерина Хлыстова, Артем Орлов, Маргарита Дьяченкова, Виталий Щербина, Дарья Кушнерова, Коля Ноекёльн, Дамир Амангельдин, Оксана Дорохина, Александра Бурьянова.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru