Клиентам ВТБ Лизинг доступны грузовые автомобили JAC с субсидией на аванс до 500 000 рублей Бизнес

ВТБ Лизинг совместно с ООО "Джак Автомобиль", официальным дистрибьютором Jac Motors в России, запускают программу субсидирования на всю линейку грузовых автомобилей JAC. Согласно условиям программы, предоставляется субсидия на аванс в размере 500 000 рублей при покупке в лизинг седельного тягача JAC К7 2023 года. Кроме того, действует субсидия 300 000 рублей на модели N90, N120, N180/200 2023 года и К7 2024 года. Специальные условия актуальны до 31.12.2024.

Эксклюзивное предложение от бренда JAC – высокотехнологичный седельный тягач JAC К7, рассчитанный на перевозку грузов различного вида на большие расстояния. Данная модель доступна в лизинг по стоимости от 8 450 000 рублей с применением субсидии на авансовый платёж до 500 000 рублей. Если оформить технику в финансовую аренду сроком на семь лет и с авансом от 24%, то ежемесячный платёж по договору лизинга составит 182 057 рублей, а за счёт налоговых преимуществ компании на ОСН смогут вернуть в бюджет более 5 600 000 рублей.*

Колёсная формула 4х2 и расстояние между осями в 3900 мм обеспечивают JAC К7 компактные габариты. При снаряженной массе 7568 кг седельный тягач может работать в составе автопоезда полной массой до 45 т. Автомобиль приводится в движение 6-цилиндровым двигателем объёмом 11,8 л, который развивает мощность 488 л. с. и достигает 2030 Нм крутящего момента.

Приобрести в лизинг с использованием субсидии можно также грузовой автомобиль JAC N90 стоимостью 5 050 000 рублей. Ежемесячный платёж в течение семи лет по договору лизинга составит 124 653 рубля при внесении аванса от 13%. За весь период финансовой аренды экономия на налогах может составить более 3 700 000 рублей.* JAC N90 подходит для осуществления перевозок среднетоннажных грузов тяжестью до 5130 кг на разные расстояния. На автомобиле установлен двигатель мощностью 156 л. с. и шестиступенчатая коробка передач. Колёса диаметром 17,5 дюйма позволяют снизить высоту рамы грузовика и облегчить процесс погрузки-разгрузки.

Техника марки JAC применяется в разных сферах. Она востребована в логистике, строительстве, перевозках и других отраслях. Автомобили выпускает компания Jac Motors. В ассортименте производителя есть лёгкие, средние и тяжелые машины, способные решить почти любую задачу бизнеса. Оформить технику в финансовую аренду на выгодных условиях можно в ВТБ Лизинг.

Подать заявку на приобретение грузовых автомобилей JAC с субсидией юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра компании: 8 800 551 19 18. Клиентам доступны различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или с минимальным удорожанием.

* Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Представленная экономия на налогах в размере 40% доступна компаниям на общей системе налогообложения (ОСН). Стоимость техники действительна на 21.10.2024.

Фото предоставлено АО ВТБ Лизинг.

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