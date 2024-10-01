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Общество

Игра "Финополия" поможет повысить финансовую грамотность

28 октября 2024 14:49  [90] Общество

Компания "Фаззи Лоджик Лабс" (дочерняя компания "Ростелекома") разработала уникальную видеоигру "Финополия" с использованием технологий искусственного интеллекта, которая поможет повысить уровень финансовой грамотности. 

Ведущая игры (аватар Василиса) олицетворяет мудрость и умение находить выход из самых сложных ситуаций. Участники игры смогут погрузиться в настоящую цифровую сказку: пройти по нехоженым тропам, отдохнуть в тени зеленого дуба в компании ученого кота и многое другое. Геймплей не дает заскучать — в ходе игры необходимо поучаствовать в жизни популярных исторических персонажей. Например, подслушать разговор Зевса и Геры за ужином, помочь поэту Владимиру Маяковскому совершить онлайн-покупку или предостеречь Д’Артаньяна от случайной покупки на фишинговом сайте.

Игра "Финополия" основана на огромном опыте работы компании "Фаззи Лоджик Лабс" в борьбе с вредными продуктами социальной инженерии и экспертных знаниях о мошеннических атаках. Работая более десяти лет с проектами по борьбе с мошенничеством, команда "Фаззи Лоджик Лабс" стала одним из ведущих игроков — разработчиков программного обеспечения SFD и накопила глубокую экспертизу, что позволило им разработать абсолютно новый игровой продукт, который приковал к себе внимание представителей Центрального банка РФ, топ-менеджеров финансовой среды, а также профильных финансовых образовательных учреждений на недавно прошедшем форуме Finopolis-2024.

Лилия Шароватова, генеральный директор ООО "Фаззи Лоджик Лабс": "Проблема мошеннических атак и борьбы с ними остается актуальной, поскольку методы социальной инженерии постоянно совершенствуются, а люди продолжают становиться жертвами мошенников. Одна из причин данной проблемы — недостаточная осведомленность населения в вопросах финансовой грамотности. Для компании "Фаззи Лоджик Лабс" обеспечение безопасности цифровых сервисов и повышение уровня финансовой грамотности — это не только бизнес-задача, но и социальная ответственность, направленная на повышение качества жизни населения". 

Дмитрий Рейдман, директор департамента развития цифрового бизнеса ПАО "Ростелеком": "Актуальные инновации, такие как игра "Финополия", тщательно разрабатываются нашей командой экспертов, которые объединяют в себе страсть к технологиям и глубокое понимание потребностей современных пользователей. Мы стремимся создавать продукты, доступные и полезные для самых разных аудиторий, чтобы каждый мог успешно ориентироваться в цифровом мире и защищать свои интересы".

Решения компании "Фаззи Лоджик Лабс" разработаны на базе искусственного интеллекта и позволяют выявлять подозрительные операции, предотвращать финансовые потери. Продукты компании уже показали высокую эффективность в борьбе с социальной инженерией в рамках внедрения в системы безопасности заказчиков.

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Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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Теги:
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