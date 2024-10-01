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Как "Ростелеком" и Госуслуги защищают граждан в цифровом мире

28 октября 2024 16:05  [120] Общество

Два года назад на Госуслугах открылся раздел "Кибербезопасность — это просто!", приуроченный к всемирному месяцу знаний о кибербезопасности. Он стал важным элементом всероссийской программы кибергигиены. Знание и соблюдение всего нескольких простых правил безопасного поведения в интернете позволяет предотвратить большую часть атак и существенно снижает риск финансовых потерь для граждан. В разделе размещены статьи, полезные советы и рекомендации по защите от различных типов угроз: от взлома аккаунтов до телефонного мошенничества. Материалы находятся в открытом доступе, что позволяет каждому пользователю Госуслуг ознакомиться с основами кибербезопасности. За два года раздел посетили свыше 3,9 млн человек.

Всероссийскую программу кибергигиены реализуют Минцифры России, "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома" — архитектор комплексной кибербезопасности) и СПбГУТ в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". 

Алексей Чугунов, вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности "Ростелекома": "Кибербезопасность — это не просто набор технических мер, а настоящая культура цифровой гигиены, которая должна стать нормой для каждого. В свою очередь, миссия "Ростелекома" — сделать эту культуру доступной и понятной для всех. Поэтому проект "Кибербезопасность — это просто!" на Госуслугах — это не только сборник советов, но и возможность для каждого стать киберграмотным и чувствовать себя безопаснее в цифровом мире".

Чтобы минимизировать риски и защитить данные в виртуальном пространстве, а также рассказать о кибербезопасности в первую очередь детям и пожилым людям, которые чаще всего становятся жертвами мошенничества в интернете, на портале опубликованы специальные памятки с важными советами о том, какие данные нельзя раскрывать, а также фразами, выдающими телефонных мошенников. На Госуслугах описаны распространенные мошеннические схемы и даны рекомендации, как правильно себя вести, чтобы не потерять деньги или персональные данные, предусмотрены ответы на часто задаваемые вопросы: "как узнать, что аккаунт взломали?" или "как проверить, не подали ли мошенники заявление от моего имени?". Это дает пользователям возможность оперативно получить необходимую информацию и принять меры еще до обращения в службу поддержки.

Раздел "Кибербезопасность — это просто!" стал важным шагом в повышении уровня информированности пользователей Госуслуг о киберугрозах и способах защиты от них.

Где еще узнать о правилах кибербезопасности: 
Проверить навыки защиты от киберугроз и узнать, как оградить от них себя и свою семью можно также на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru. В разделе "Безопасность в интернете" в доступной форме изложены основы кибергигиены: за какими данными охотятся мошенники, как происходит утечка информации и как защититься от цифровых угроз. После прочтения материалов можно проверить себя, ответив на вопросы теста.

Для обеспечения безопасности в цифровой среде эксперты "Солара" разработали специальные обучающие материалы и программы по цифровой гигиене. Эти ресурсы регулярно используются для обучения безопасному использованию информационных технологий. Они помогают надежно защищать личные данные, распознавать хакерские атаки и другие киберугрозы. Так, в проекте "КиберЗОЖ" пользователи найдут основные правила и полезные советы для защиты персональных данных в интернете. Проект "Кибербуллинг" нацелен на подростков и освещает проблему интернет‑травли. Он учит тому, как противостоять оскорблениям в сети, отличить кибербуллинг от дружеской шутки и самому не оказаться в роли агрессора. Проект "Выучи свою роль" — это сборник сценариев диалога с телефонными мошенниками для противостояния самым популярным схемам обмана. Проект "Прокачай скилл защиты" разработан специально для любителей онлайн‑игр: он наглядно объясняет, как избежать кражи аккаунта и обезопасить компьютер от вируса.

"Ростелеком" разрабатывает цифровые решения и сервисы, охватывающие весь жизненный цикл: от раннего детства до глубокой старости, а также активно популяризирует правила кибербезопасности. Особое внимание компания уделяет обеспечению безопасности детей и подростков, как наиболее уязвимой категории интернет-пользователей. Из специального онлайн-курса "Ростелекома" для родителей "Как защитить ребенка от рисков в интернете?" (18+) взрослые узнают, как детей вовлекают в преступные группировки и какую роль в этом играет интернет, чем опасен кибербуллинг и как противостоять травле и домогательствам в Сети, что такое шерентинг и как защитить личные данные ребенка в интернете, чем опасны тренды и челленджи в соцсетях, а также к чему приводит интернет-зависимость.

Всё, что важно знать детям и взрослым о безопасности в интернете популярно изложено в книге по кибербезопасности "Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», изданной компанией "Ростелеком".

Подробнее обо всех проектах "Ростелекома" по кибербезопасности для детей и взрослых можно в разделе "Киберграмотность" на сайте провайдера.

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Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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Теги:
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