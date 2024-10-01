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Бизнес

Спрос на антивирусы вырос в два раза

30 октября 2024 12:03  [39] Бизнес

МегаФон зафиксировал почти двукратный рост спроса на продукты для защиты персональных устройств от киберугроз. Об этом свидетельствуют данные продаж лицензий на антивирусные программы в объединенной розничной сети МегаФона и Yota, а также в личном кабинете абонентов и интернет-магазине оператора. Увеличение популярности антивирусов объясняется возросшим количеством кибератак.
 
Спрос на защитные решения для частных пользователей за девять месяцев текущего года вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Четверть лицензий пользователи приобретают в салонах связи и интернет-магазине, остальные — через личный кабинет и при помощи операторов службы поддержки. Рост спроса в интернет-магазине и салонах связи составил 16%, а продажи через личный кабинет и мобильное приложение МегаФона удвоились.
 
В салонах связи объединенной розничной сети МегаФона и Yota, интернет-магазине и в личном кабинете абонента суммарно представлено шесть продуктов для смартфонов и персональных компьютеров. Лидерами продаж являются решения "Лаборатории Касперского" — Kaspersky Standard, Kaspersky Safe Kids и Kaspersky Who Calls. Клиентам также доступны решения от DrWeb, КиберПро и PRO32 для разных устройств и операционных систем.
 
Пользователи все чаще приобретают лицензии с длительным сроком действия. Это подчёркивает стремление клиентов не беспокоиться о безопасности устройств в долгосрочной перспективе и приобретать антивирусы на выгодных условиях.
 
Востребованность решений для защиты всех личных устройств, в том числе смартфонов, объясняется ростом количества киберугроз и необходимостью эффективной защиты от них.
 
"По данным нашей статистики, в 2024 году почти 57% пользователей в России столкнулись с различными киберугрозами. Растёт не только число атак с использованием зловредных программ, но и объемы фишинга и скама. Так, за девять месяцев этого года количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В таких условиях необходимо заботиться о безопасности своих данных, сочетая технические и нетехнические методы. К первым относятся различные защитные решения, а ко вторым — постоянное повышение цифровой грамотности и развитие критического мышления", — комментирует Сергей Пиккат-Ордынский, руководитель управления потребительского рынка "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ.
 
"Для нас важно, чтобы персональные устройства и личные данные абонентов были под защитой. В условиях растущих угроз МегаФон предлагает решения для защиты от вирусов, шпионских программ, фишинга, контроля детских устройств и другие. Мы всегда готовы поддержать стремление абонентов обезопасить свои гаджеты, поэтому при покупке лицензии в наших салонах бесплатно устанавливаем и настраиваем антивирусные приложения. Кроме того, при одновременной покупке смартфона, аксессуаров или ПО клиенты получают возможность участия в различных акциях, и антивирус в этом случае будет даже дешевле, чем при отдельной его покупке", — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Фото предоставлено ПАО "МегаФон". Реклама. ПАО "МегаФон" megafon.ru

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