Евгений Люлин проведёт личный приём граждан 10 декабря

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин проведёт приём граждан10 декабря, во вторник, с 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе парламента региона.
Мероприятие традиционно состоится во втором корпусе Кремля.
Желающие прийти на личный приём с спикеру Заксобрания должны за месяц - до 14 ноября - представить в отдел по работе с обращениями граждан аппарата Заксобрания (кабинет №108) письменное заявление и необходимые для рассмотрения обращения документы - если это необходимо.
Отдел принимает заявления ежедневно в будни с 9:00 до 18:00 (в пятницу – с 9:00 до 17:00), обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48.
Также всю информацию можно направить в электронном виде на e-mail: priem-zsno@int.zsno.ru.
Кроме того, подать обращение можно на официальном сайте Заксобрания, заполнив анкету в разделе "Меню/Для граждан/Онлайн-приёмная".
Контактные телефоны для получения дополнительной информации: (831) 419-20-10, (831) 439-06-69.
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