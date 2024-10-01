Евгений Люлин проведёт личный приём граждан 10 декабря Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин проведёт приём граждан10 декабря, во вторник, с 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе парламента региона.

Мероприятие традиционно состоится во втором корпусе Кремля.

Желающие прийти на личный приём с спикеру Заксобрания должны за месяц - до 14 ноября - представить в отдел по работе с обращениями граждан аппарата Заксобрания (кабинет №108) письменное заявление и необходимые для рассмотрения обращения документы - если это необходимо.

Отдел принимает заявления ежедневно в будни с 9:00 до 18:00 (в пятницу – с 9:00 до 17:00), обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48.

Также всю информацию можно направить в электронном виде на e-mail: priem-zsno@int.zsno.ru.

Кроме того, подать обращение можно на официальном сайте Заксобрания, заполнив анкету в разделе "Меню/Для граждан/Онлайн-приёмная".

Контактные телефоны для получения дополнительной информации: (831) 419-20-10, (831) 439-06-69.