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Аналитика МТС: в Нижегородской области спрос на HONOR Magic V3 вырос на 61%

31 октября 2024 11:26  [105] Бизнес

МТС, цифровая экосистема, зафиксировала высокий спрос на новый смартфон HONOR Magic V3. По результатам предзаказа, который проходил с 22 по 28 октября, продажи новинки оказались на 61% выше, чем на предыдущую модель HONOR Magic V2

В Нижегородской области наибольшим спросом пользовалась модель зелёного цвета: на неё пришлось 70 % всех предзаказов. А 30 % пришлось на долю чёрного варианта.

"Серия Magic V уже хорошо зарекомендовала себя на российском рынке, и новинка V3 обещает быть не менее успешной. Искусственный интеллект — одна из причин популярности этих смартфонов. Он значительно расширяет функциональность, что, возможно, сделает его одним из самых популярных в сегменте складных устройств", — отмечает Андрей Белов.

HONOR Magic V3 — это лёгкий и тонкий складной смартфон. Его вес составляет 226 г, а толщина в сложенном виде — 9,2 мм. Инновационная операционная система MagicOS 8.0 улучшает пользовательский опыт благодаря функциям MagicCapsule, MagicPortal и портретному режиму Harcourt. Тройная камера HONOR Falcon с искусственным интеллектом позволяет делать качественные снимки: основная камера на 50 Мп, широкоугольная на 40 Мп и телефотокамера на 50 Мп с оптическим увеличением 3,5x. Корпус смартфона выполнен из волокна Special Fiber с повышенной ударопрочностью и уменьшенной толщиной задней панели на 30%. Внутренние экраны защищены плёнкой HONOR Super Armored, а внешние — покрытием HONOR NanoCrystal Shield.

Стоимость новинки в МТС составляет 189 990 рублей. Для всех покупателей действует рассрочка 0-0-24. В период с 29 октября по 18 ноября будет действовать специальное предложение — планшет HONOR Pad 9 WiFi (8+256 ГБ) в подарок. Кроме того, покупатели получат премиальное сервисное обслуживание, включая страховку экрана на 6 месяцев, эксклюзивную горячую линию и поддержку в Telegram, бесплатные замены пленок внутреннего и внешнего экрана и другие привилегии.

Фото: МТС. Реклама. ПАО "МТС" https://nnov.mts.ru/personal 

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Теги:
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