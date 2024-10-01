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Эквайринг для телефона: как принимать платежи в любое время

31 октября 2024 16:53  [30]

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Когда покупатель по безналу расплачивается за товар в магазине, то он подносит карту или устройство с NFC к стационарному POS-терминалу, установленному на кассе. Но бывают ситуации, когда расчёт с продавцом производится за пределами торговой точки. К примеру, если речь идёт о выездной торговле или о курьерской доставке. Тогда на помощь приходит мобильный эквайринг: он позволяет принимать платежи через смартфон или планшет. Разберёмся, как работает эквайринг для телефона, как его подключить и как отправлять покупателям чеки.

Особенности технологии

Эквайринг для телефона представляет собой мобильное приложение, которое устанавливается на смартфон. Технология используется как дополнение к мобильному или торговому эквайрингу и позволяет принимать безналичные платежи. В момент оплаты товара или услуги клиент прикладывает карточку к телефону курьера или продавца, как к обычному POS-терминалу. В течение нескольких секунд транзакция обрабатывается. Чек за покупку направляется клиенту на электронную почту или пересылается в смс.

Для работы необязательно устанавливать обычную онлайн-кассу: подойдёт облачная онлайн-касса без физического носителя. Оборудование будет размещено у посредника, который возьмёт на себя обслуживание фискального накопителя и хранение данных о проведённых транзакциях.

Как подключить эквайринг для телефона

Пошаговая инструкция для бизнеса:

  • Выберите банк, в котором есть услуга эквайринга для телефона.
  • Изучите действующие тарифы, выберите подходящее решение и подайте заявку на подключение (онлайн или при личном визите в офис).
  • Подготовьте документы для заключения договора: уставные документы компании, паспорт руководителя, приказ о назначении. Если действуете через представителя, то понадобится официальная доверенность.
  • Подпишите договор. Многие банки предлагают услугу курьерской доставки: сотрудник приедет в офис или на дом и привезёт документы на подписание.
  • После подписания документов можно начинать пользоваться услугами. Сотрудник банка поможет установить софт на телефон и покажет, как принимать безналичные платежи.

Информация о каждой транзакции будет автоматически передаваться в налоговую через оператора фискальных данных.

Плюсы и минусы услуги

Преимущества следующие:

  • Подходит для любого бизнеса (в том числе для сезонной торговли, выездных ярмарок, кафе на колёсах, службы доставок и такси).
  • Покупатель может расплачиваться за товары и услуги в любом месте, без привязки к торговой точке.
  • Не придётся покупать дополнительное оборудование: софт устанавливается прямо на телефон.
  • Эквайринг для телефона может заменить стационарный POS-терминал, если тот временно неисправен.

Минус в том, что для нормальной работы требуется стабильный сигнал интернета. При отсутствии сигнала система не сможет обработать транзакцию и провести платёж. Чтобы свести риски к минимуму, используйте смартфон с двумя сим-картами от разных операторов. Выбирайте надёжных провайдеров с широким охватом сети. Кроме того, смартфон, который используется для работы, должен быть оснащён NFC-модулем. То есть устаревшие модели телефонов не подойдут.

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