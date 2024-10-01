Эквайринг для телефона: как принимать платежи в любое время

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Когда покупатель по безналу расплачивается за товар в магазине, то он подносит карту или устройство с NFC к стационарному POS-терминалу, установленному на кассе. Но бывают ситуации, когда расчёт с продавцом производится за пределами торговой точки. К примеру, если речь идёт о выездной торговле или о курьерской доставке. Тогда на помощь приходит мобильный эквайринг: он позволяет принимать платежи через смартфон или планшет. Разберёмся, как работает эквайринг для телефона, как его подключить и как отправлять покупателям чеки.
Эквайринг для телефона представляет собой мобильное приложение, которое устанавливается на смартфон. Технология используется как дополнение к мобильному или торговому эквайрингу и позволяет принимать безналичные платежи. В момент оплаты товара или услуги клиент прикладывает карточку к телефону курьера или продавца, как к обычному POS-терминалу. В течение нескольких секунд транзакция обрабатывается. Чек за покупку направляется клиенту на электронную почту или пересылается в смс.
Для работы необязательно устанавливать обычную онлайн-кассу: подойдёт облачная онлайн-касса без физического носителя. Оборудование будет размещено у посредника, который возьмёт на себя обслуживание фискального накопителя и хранение данных о проведённых транзакциях.
Пошаговая инструкция для бизнеса:
Информация о каждой транзакции будет автоматически передаваться в налоговую через оператора фискальных данных.
Преимущества следующие:
Минус в том, что для нормальной работы требуется стабильный сигнал интернета. При отсутствии сигнала система не сможет обработать транзакцию и провести платёж. Чтобы свести риски к минимуму, используйте смартфон с двумя сим-картами от разных операторов. Выбирайте надёжных провайдеров с широким охватом сети. Кроме того, смартфон, который используется для работы, должен быть оснащён NFC-модулем. То есть устаревшие модели телефонов не подойдут.
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