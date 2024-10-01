Налоговые льготы для самозанятых

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Власти поддерживают предпринимателей, которые встают на налоговый учёт и ведут свою деятельность законно. В статье расскажем, какие бонусы государство предусмотрело для самозанятых.

Скидка на налог

В зависимости от вида деятельности, типа доходов и налогового режима граждане РФ отчисляют до 35% налогов. У самозанятых самые низкие налоговые ставки:

● 4% — от заказов или услуг, оплаченных физлицами

● 6% — при работе с ИП и ООО

Чтобы получать оплату от клиентов, можно оформить карту для самозанятого. Налог начисляется автоматически, если в отчётном периоде был доход. Когда поступлений нет, ничего платить не нужно.

Государство предоставляет самозанятым бонус в размере 10 000 ₽ — он появляется сразу после постановки на учёт в налоговой. Ставки на все платежи при этом снижаются до 3 и 4% соответственно. Например, дизайнер Ольга нарисовала логотип для компании и получила за заказ 6000 ₽. Обычный налог составит 360 ₽, но благодаря бонусу Ольге начислят только 240 ₽. Бонусный счёт уменьшится на 120 ₽.

Бонус выдаётся однократно всем, кто перешёл на спецрежим. Если самозанятый не израсходовал его, но снялся с учёта, бонус не сгорит. При повторной регистрации можно будет воспользоваться остатком.

Единовременная выплата

Самозанятые и ИП могут оформить социальный контракт и получить от государства деньги. Власти предоставляют 350 000 ₽ на развитие своего дела малоимущим гражданам. Эти деньги можно потратить на аренду помещения, покупку инструментов или материалов. Возвращать ничего не нужно, главное — своевременно отчитаться о расходах.

Чтобы понять, подходите ли вы под требования, необходимо посчитать средний доход за последние три месяца. Он должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в вашем регионе. Учитываются доходы всей семьи — нужно сложить зарплаты и поделить на количество человек, включая иждивенцев. Также власти учитывают имущество в собственности семьи. Например, если у самозанятого две квартиры и автомобиль, в выплате откажут.

Задача социального контракта — предоставить малоимущему гражданину источник постоянного дохода. Власти оказывают содействие не только деньгами. Самозанятому помогут определить ребёнка в детский сад, пройти медицинское обследование или организовать уход за больным родственником, если есть такая необходимость.

Пенсионный стаж и бонусы

В отличие от ИП, которые обязаны делать страховые взносы, у самозанятых нет обязательных пенсионных отчислений. Налог на профессиональный доход (НПД) идёт на ОМС и в федеральный бюджет.

Самозанятый гражданин вправе самостоятельно отчислять деньги в Социальный фонд. Нужно заключить с государством договор о добровольном пенсионном обеспечении. После этого можно покупать стаж и пенсионные баллы. В 2024 году один год стажа обойдётся в 50 759 ₽. За эту сумму начислят 1,037 пенсионного балла. Максимально можно внести 406 391 ₽.

Налоговый вычет

Самозанятый может оформить налоговый вычет, если помимо НПД он отчислял НДФЛ, например по основному месту работы. Самозанятость можно совмещать с трудовым договором. Также НДФЛ уплачивается с доходов, полученных по вкладу, от продажи ценных бумаг или выигрыша в лотерее.

Если отчисления были, самозанятый может оформить вычет за обучение, медицинские услуги или покупку недвижимости на общих основаниях. Для этого нужно в год, следующий за отчётным, подать в налоговую службу налоговую декларацию 3-НДФЛ и документы, подтверждающие доход и основание для получения вычета. На рассмотрение документов и перечисление денег может уйти до четырёх месяцев.

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