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Курсы скорочтения от SIRIUS FUTURE

01 ноября 2024 14:21  [27]

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SIRIUS FUTURE предлагает курс скорочтения, который помогает развить навыки быстрого и эффективного чтения. Основная концепция курса заключается в комплексном подходе к обучению скорочтению. Программа от https://siriusfuture.ru/speedreading направлена на развитие не только скорости чтения, но и на улучшение понимания и запоминания прочитанного материала.

Ключевые навыки, развиваемые на курсе:

  • Увеличение скорости чтения в несколько раз.
  • Улучшение восприятия и понимания текста.
  • Развитие памяти и концентрации внимания.
  • Расширение периферического зрения.
  • Освоение техник эффективной работы с информацией.

Процесс обучения

Процесс обучения строится на регулярной практике с постепенным усложнением заданий. Ученики работают с различными типами текстов, учатся структурировать информацию и выделять главное. Важной частью программы является обучение методам анализа и систематизации прочитанного материала.

В ходе курса проводится регулярное тестирование для отслеживания прогресса каждого ученика. Преподаватели дают персональные рекомендации и корректируют программу обучения в зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей учащихся.

Практическая польза курса проявляется в повседневной жизни и учебе: школьники лучше справляются с домашними заданиями, студенты эффективнее готовятся к экзаменам, взрослые успешнее работают с большими объемами информации.

Программа подходит для различных возрастных групп - от школьников до взрослых. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально, что позволяет подобрать оптимальный формат обучения.

По завершении курса учащиеся не только значительно увеличивают скорость чтения, но и приобретают навыки эффективной работы с текстами различной сложности, что особенно важно в современном информационном мире.

Для какого возраста подходят эти курсы скорочтения?

Курсы скорочтения обычно подходят детям 6-7 лет. Однако главное, чтобы ребенок уже мог читать слова. Курсы помогают детям читать быстрее и лучше понимать прочитанное. При регулярных занятиях дети могут читать в 2-4 раза быстрее уже через 10 занятий, при этом значительно улучшая понимание. Эффект становится заметен уже через 5-10 занятий.

Стоимость курсов зависит от:

  • Количества приобретаемых в пакете уроков — чем больше уроков, тем дешевле каждый.
  • Длительности каждого урока — в скорочтении уроки длятся 25 минут, чтобы ребенок мог сохранять концентрацию при интенсивной нагрузке.
  • Приобретается ли пакет сразу после вводного урока или позже - при покупке сразу после вводного урока предусмотрены скидки.
  • Как часто проводятся уроки - чем чаще, тем быстрее виден прогресс.
  • Приобретается ли пакет для одного или двух детей - скидки действуют на два и более пакетов из одной семьи.
  • Также доступны реферальные бонусы.
  • Предоставляется индивидуальная консультация для определения лучшего пакета в зависимости от потребностей и интересов ребенка.

Каков формат урока?

Уроки скорочтения проводятся онлайн по видеосвязи на интерактивной платформе клуба. Учитель и ребенок общаются, играют в игры и выполняют специальные упражнения в течение 25 минут. Также после каждого урока задается домашнее задание для лучшего усвоения и закрепления материала.

Реклама. ИП Герасимюк Ольга Сергеевна. ИНН 502420673415 siriusfuture.ru

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