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Бизнес

"Ростелеком" открыл бесплатный доступ к компьютерной игре "Смута"

02 ноября 2024 16:34  [1] Бизнес

Пользователи тарифа "Игровой" от "Ростелекома" получат бесплатный доступ к исторической компьютерной игре "Смута" (разработчик —студия "Сайберия Нова") в честь Дня народного единства. 

Геймеры-абоненты "Ростелекома" смогут погрузиться в сюжет приключенческого боевика и изучить события Смутного времени. Игра построена на основе одного из первых русских исторических романов —"Юрий Милославский, или Русские в 1612 году" Михаила Загоскина. 

В тариф "Игровой" входит высокоскоростной интернет, уникальные игровые бонусы и приоритет для трафика при скачивании или стриминге игр. Для погружения в игровой процесс без длительных ожиданий предусмотрена быстрая загрузка патчей и обновлений на скорости 890 Мбит/сек. 

Игра "Смута" доступна для скачивания в личном кабинете пользователей тарифа "Игровой" с 4 ноября 2024 года. 

Александр Ряховский, директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелекома": "Совместная акция "Ростелекома" со студией "Сайберия Нова" создаст новый опыт для абонентов уникального тарифа домашнего интернета "Игровой". На высоких скоростях геймеры смогут подключиться к обновленному релизу игры об исторических событиях, годовщину которых страна отмечает каждый год 4 ноября. Доступ к игре "Смута" пользователи тарифа "Ростелекома" получат бесплатно". 
Алексей Копцев, генеральный директор "Сайберия Нова": "Игра "Смута" становится доступна большему количеству новых пользователей, в том числе благодаря партнерству с крупнейшим российским телекоммуникационным провайдером. Мы уверены, что возможность познакомиться с игрой и провести время, изучая средневековую Русь, станет хорошим мотиватором для выбора специального игрового тарифа. Это особенно актуально в преддверии масштабных обновлений, которые ждут "Смуту" в День народного единства". 

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Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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Теги:
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