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Монтаж гибкой кровли на двухскатную крышу — оптимальное решение для обеспечения надежной защиты здания от атмосферных воздействий и придания ему эстетичного вида. Компания "Кроква" предлагает профессиональные услуги по установке гибкой черепицы в Москве и Московской области, гарантируя высокое качество работ и долговечность покрытия.
Преимущества гибкой черепицы
Гибкая черепица, или битумная, обладает рядом преимуществ:
- Герметичность: обеспечивает надежную защиту от протечек.
- Устойчивость к погодным условиям: не подвержена коррозии и гниению.
- Широкий выбор дизайнов: разнообразие форм и цветов позволяет подобрать покрытие под любой архитектурный стиль.
- Простота монтажа: легкий вес и гибкость материала облегчают установку.
Этапы монтажа гибкой кровли на двухскатную крышу
- Подготовка основания: основание должно быть ровным, прочным и сухим. Чаще всего используется сплошной настил из влагостойкой фанеры или ОСП-плит. Толщина материала подбирается в зависимости от шага стропил и предполагаемых нагрузок.
- Укладка подкладочного ковра: подкладочный ковер служит дополнительной гидроизоляцией. Его укладывают по всей поверхности крыши, начиная с карниза, с нахлестом в 10 см по горизонтали и 15 см по вертикали. Крепление осуществляется специальными гвоздями с широкой шляпкой.
- Монтаж карнизных и фронтонных планок: металлические планки защищают края крыши от влаги и ветра. Их устанавливают поверх подкладочного ковра, фиксируя гвоздями с шагом 10–15 см.
- Укладка стартовой полосы: стартовая полоса изготавливается из коньково-карнизной черепицы или отрезков обычной черепицы без лепестков. Ее укладывают вдоль карниза, обеспечивая ровный старт для последующих рядов.
- Монтаж рядовой черепицы: укладку начинают с центра карниза, продвигаясь к фронтонам. Каждый следующий ряд смещают на половину лепестка для создания шахматного рисунка. Крепление осуществляется четырьмя гвоздями на каждый гонт, в местах, указанных производителем.
- Оформление ендов и примыканий: в местах стыка скатов (ендовы) и примыканий к стенам или трубам устанавливают дополнительные гидроизоляционные элементы и специальные ковры. Черепицу в этих зонах приклеивают битумной мастикой и дополнительно фиксируют гвоздями.
- Установка коньковой черепицы: коньковую черепицу нарезают из коньково-карнизных элементов и укладывают с нахлестом 5 см, фиксируя двумя гвоздями с каждой стороны.
Особенности монтажа гибкой кровли на двухскатную крышу
- Угол наклона: рекомендуется угол от 12° до 90°. При уклоне менее 18° требуется обязательная укладка подкладочного ковра по всей поверхности.
- Вентиляция: необходимо обеспечить правильную вентиляцию подкровельного пространства для предотвращения конденсата и продления срока службы конструкции.
- Температурный режим: монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже +5°C. При более низких температурах черепицу следует предварительно выдержать в теплом помещении.
Сложности и рекомендации при монтаже
- Стыковка ендов: требует особого внимания и аккуратности. Рекомендуется использовать специальные ендовые ковры и мастики для надежной герметизации.
- Примыкания к трубам и стенам: необходимо устанавливать фартуки и дополнительные гидроизоляционные слои.
- Крепление черепицы: гвозди должны быть забиты строго перпендикулярно поверхности, чтобы избежать повреждения материала.
Преимущества обращения в компанию "Кроква"
Компания "Кроква" обладает многолетним опытом в монтаже гибкой кровли на двухскатные крыши. Наши специалисты проходят регулярное обучение и используют только качественные материалы от проверенных производителей. Мы предлагаем:
- Индивидуальный подход: учет всех особенностей вашего проекта и пожеланий.
- Гарантию качества: на все выполненные работы и используемые материалы.
- Конкурентные цены: оптимальное соотношение стоимости и качества услуг.
Обратившись в "Кроква", вы получите надежную и эстетичную кровлю, которая прослужит долгие годы, обеспечивая комфорт и безопасность вашего дома.
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