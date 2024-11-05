Премьера сериала "Дети перемен" состоится 21 ноября на Wink.ru и START Культура и отдых

Восьмисерийная драма с элементами черного юмора "Дети перемен" (18+) — это тревожная и переломная, но с надеждами на лучшее атмосфера девяностых, яркие и неожиданные образы любимых актеров, а также фирменный почерк режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Премьера сериала состоится 21 ноября в онлайн-кинотеатрах Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы) и START. За производство проекта отвечает START при поддержке "НМГ Студии" и телеканала НТВ.

Трейлер:

VK: https://vk.com/video-195528184_456243538?list=ln-xIwDFl80OZ3ECaaBzX

Яндекс. Диск: https://disk.yandex.ru/d/9gFO3qmfYNHAjg/DP_TRL_master.mp4

YouTube: https://youtu.be/u4BSuYuDDa4

Постер: https://disk.yandex.ru/d/vgBphX5Gcs0bzA

Новые фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/YC-x_0yPTiq-iw

Копирайт всех материалов — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Новый проект режиссеров и сценаристов Любови Львовой и Сергея Тарамаева ("Фишер", "Черная весна") — авторский взгляд на сложные девяностые и влияние этой эпохи на судьбы людей. Тогда жизнь по понятиям разделяла даже самых близких людей, и брат был готов пойти на брата. В центре сюжета — трое сыновей водителя троллейбуса Флоры (Виктория Исакова) от разных отцов — Петр, Юра и Руслан (Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов). Мать старается объединить непохожих друг на друга братьев в любящую семью. Но за окном 1995 год, везде витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, а во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне закрывающихся заводов и ветшающих ДК рушится и семья Флоры.

Сергей Тарамаев и Любовь Львова, режиссеры и авторы сценария: "Отправной точкой послужило именно наше личное ощущение от этого времени. Поэтому история во многом рассказана от лица людей, которые были затянуты в центрифугу событий, людей, которые, как наша главная героиня, водительница троллейбуса, или как ее средний сын, художник, рисующий афиши для кино, не внедрены в криминальные структуры. Нам было интересно, как они переживали это, как в них отражается время, не только в бандитах".

Виктория Исакова, актриса: "Надо признаться, я очень люблю учиться чему-то новому, самое интересное, когда роль требует освоить совершенно незнакомую мне профессию. В этом фильме моя героиня — водитель троллейбуса. Мне все говорили, что это легко. Я прекрасно управляюсь с машинами — с любыми уазиками, волгами, советскими москвичами. Трюки на машинах с удовольствием делаю сама. Но троллейбус — это что-то новое. Было очень интересно попробовать".

Герои, которые, как персонаж Славы Копейкина Петр, выбирают путь криминала, также показаны с неожиданной стороны. Стремительная "карьера" в жигалинской банде сочетается в нем со страстным интересом… к оперному пению. Во время съемок актер, как и его герой, посещал занятия вокалом и учился петь настоящие оперные арии.

Слава Копейкин, актер: "У меня очень легко сочетаются Петр и опера, и вообще любой вид искусства. Человек — существо многогранное. Мне кажется, Петр — не жестокий человек внутри, он просто израненный ребенок, который хотел бы совсем иную жизнь, быть иным человеком, но… вот так сложилось. При этом в нем есть и поэзия эта внутренняя, он даже, возможно, хочет выступать на сцене. Может, если бы он действительно умел хорошо петь, не то что я (смеется), он пошел бы реально куда-нибудь выступать, время бы поменялось, начались бы нулевые… Как раз зачастую самое парадоксальное в жизни — самое возможное".

О сериале "Дети перемен" (18+)

Производство: START при поддержке "НМГ Студии"

Жанр: драма

Серий: 8

Хронометраж: 48 мин.

Режиссеры и авторы сценария: Сергей Тарамаев, Любовь Львова

Генеральные продюсеры START: Эдуард Илоян, Ирина Сосновая, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Георгий Шабанов

Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Генеральные продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Генеральный продюсер НТВ: Тимур Вайнштейн

Креативные продюсеры START: Ирина Сосновая, Евгений Айвазян

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Оператор-постановщик: Дмитрий Карначик

Художник-постановщик: Тимофей Рябушинский

В ролях: Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Сергей Гилев, Артем Кошман, Софья Лебедева, Александр Яценко, Руслан Братов, Тимофей Трибунцев, Артем Быстров, Анна Снаткина, Любовь Константинова, Александр Матросов, Денис Парамонов, Глеб Шевнин, Дарья Матвеева, Михаил Осташков, Игорь Степашин, Юрий Сисков, Константин Игнатьев, Филипп Дьячков, Мамука Патарава, Алексей Фролов, Дарья Коныжева, София Зонова, Дмитрий Триумфов, Сергей Борисов, Петр Скворцов.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru.