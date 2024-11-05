Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости партнеров

iPhone и умный дом: как управлять всем домом с помощью смартфона

07 ноября 2024 13:33  [59]

erid: 2SDnjcZk7es

Вы когда-нибудь мечтали почувствовать себя главным героем футуристического фильма, где дом сам включает свет, заваривает вам кофе и даже закрывает шторы, когда уже пора ложиться спать? Ну, с iPhone это уже не просто мечта — это реальность. Да-да, сейчас iPhone — это не просто средство для звонков или скроллинга, это буквально пульт управления вашим домом. Звучит круто, правда?

Что такое "умный дом" и как iPhone связан с этим?

Начнём с простого: умный дом — это система, которая позволяет управлять различными устройствами в доме через ваш смартфон. Освещение, температура, безопасность, бытовая техника — всё это может быть интегрировано в одну сеть, которой вы командуете буквально одним пальцем. И вот тут iPhone становится вашим главным помощником. Благодаря приложению HomeKit от Apple, вы можете легко подключить все совместимые устройства и управлять ими через одно приложение. Всё просто и понятно, как поездка на велосипеде: сначала немного путаешься, а потом уже не можешь остановиться.

Представьте себе: вы на работе, но вдруг вспомнили, что забыли выключить свет в спальне. Без паники! Берёте iPhone, открываете HomeKit, и свет выключен, словно по волшебству. Это как если бы у вас был личный домработник, который всегда под рукой — точнее, в кармане.

Управление голосом? Да, Siri на страже

Но это ещё не всё. Хотите добавить немного магии? Siri, ваш личный голосовой ассистент, готова взять на себя управление домом. Скажите: «Привет, Siri, выключи свет в гостиной» — и вуаля, свет гаснет. Это как в хорошем фильме, где герои общаются с умными системами, а вы — тот самый герой. Кстати, кто бы мог подумать, что обычный телефон сможет так сильно облегчить жизнь?

Даже если вы захотите настроить что-то посложнее, например, автоматизировать процесс — чтобы каждое утро в 7:00 утра включалась кофеварка и открывались жалюзи — Siri и HomeKit справятся без проблем. И не забывайте посмотреть все возможности, которые предлагают вам устройства, интегрированные с HomeKit.

Что ещё можно подключить к iPhone?

На самом деле, список устройств, которыми можно управлять через iPhone, постоянно растёт. Это и термостаты, и умные розетки, и даже умные холодильники. Хотите настроить температуру в квартире? Пожалуйста! С помощью iPhone можно за несколько секунд сделать дом уютнее. Пример? В приложении HomeKit можно подключить термостат Nest и, вернувшись домой с работы, зайти уже в прогретое помещение. Это всё равно что возвращаться к камину, зная, что он сам зажжён.

А что насчёт безопасности? К камерам видеонаблюдения, дверным замкам и сигнализациям теперь можно получить доступ прямо с вашего iPhone. Это как если бы вы были шерифом в своём собственном доме — всегда на страже, всегда на связи.

Если вы захотите детально изучить все возможности, зайдите на сайт Apple и прочтите полное описание доступных гаджетов и возможностей их интеграции.

iPhone и "умный дом" в действии

Но ведь можно поговорить и о реальных ситуациях. Допустим, вы ложитесь спать. Включать будильник, выключать свет, проверять двери... С iPhone всё это становится одним простым действием. Прямо с телефона вы можете настроить так, чтобы дом сам подготовился к ночи. Это как если бы весь дом "ложился спать" вместе с вами.

А теперь представьте — что же будет дальше? Кажется, что будущее уже наступило. И если ещё не все дома оснащены такими системами, то это только вопрос времени. Многие уже задумываются об этом, и если вы планируете сделать свой дом умнее, почему бы не купить iphone 15 max для лучшего контроля?

Будущее — уже здесь

Как видите, iPhone — это не просто средство связи. Это инструмент, который меняет наш подход к дому. Он делает его удобнее, безопаснее и, честно говоря, просто круче. Так что, готовы ли вы шагнуть в будущее и сделать свой дом умным? Или, может, уже пора обновить свой iPhone, чтобы управлять им ещё лучше?

Реклама. ООО «ДЖИЭСМСТОР». ИНН 7841065538 gsm-store.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph