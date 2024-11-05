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Общество

Скорость мобильного интернета выросла на 30% рядом с нижегородским ТЮЗом

07 ноября 2024 15:02  [89] Общество

В Нижнем Новгороде в районе театра юного зрителя стал более быстрый и стабильный мобильный интернет. Его скорость выросла на 30% благодаря модернизации оборудования, сообщает компания МТС.   

В частности, на пересечении улиц Ошарская и Горького была модернизирована сеть путем расширения частотного диапазона, что позволило улучшить сигнал.

"К новому театральному сезону мы улучшили качество связи в окрестностях нижегородского ТЮЗа, чтобы после летней суеты горожане и гости региона могли с комфортом окунуться в мир театра", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Театр юного зрителя – один из старейших театров Нижнего Новгорода. В прошлом году он отметил 95-летие со дня основания. Здесь дают спектакли по бессмертным произведениям классиков: Пушкина, Гоголя, Островского, Чехова, Грибоедова и других. Этот театр любят многие нижегородцы, поэтому в зале обычно бывает аншлаг. Стабильный интернет в кармане позволит театралам быстро найти билеты на нужную постановку, ознакомиться с афишей или прочитать об актерском составе, а после спектакля – поделиться впечатлением, оставив отзыв в сети.

Стоит отметить, что интернет стал более быстрым у абонентов, проживающих в близлежащих домах, а также в парке Кулибина, в котором так приятно гулять после недавнего благоустройства.

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Теги:
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