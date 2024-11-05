"Ростелеком" оптимизировал сервис для измерения скорости интернет-соединения Бизнес

"Ростелеком" оптимизировал свой сервис по измерению скорости передачи данных в каналах с высокой пропускной способностью. Сервис QMS — полностью российское решение, разработанное командой "Ростелекома". С помощью QMS пользователи могут легко узнать реальную скорость интернет-соединения.

Функционал QMS базируется на проверенных алгоритмах, соответствующих таким мировым стандартам, как Speedtest от компании Ookla. При этом QMS включен в реестр российского программного обеспечения, который ведет Минцифры России.

Отечественный рынок решений по измерению скорости интернет-соединения достаточно насыщен. Тем не менее среди доступных имеются инструменты, базирующиеся на библиотеке LibreSpeed, которая содержит ошибку, влияющую на точность результатов на каналах с пропускной способностью свыше 150 Мбит/сек. Она может привести к их существенному искажению. К сожалению, рядовой пользователь не может знать, какая библиотека задействована и вынужден довольствоваться неточными результатами. QMS полностью лишен этой проблемы и всегда предоставляет корректные цифры.

Сервис измеряет скорость загрузки и отдачи данных, определять пинг (время ответа сервера) и джиттер (непостоянство интервалов между передачей сетевых пакетов). Высокий уровень джиттера может негативно влиять на качество аудио- и видеосвязи, вызывая прерывания и искажение звука и изображения. Сервис позволяет устанавливать количество тестов и временной интервал между ними, а также автоматически генерировать графики предыдущих измерений.

Виталий Трепыхалин, вице-президент по развитию информационных систем "Ростелекома": "Инфраструктура QMS выделяется своим масштабом. Она охватывает всю Россию, обеспечивая надежное и качественное измерение скорости интернет-соединения в каждом уголке страны. Такой подход дает возможность обычным пользователям и корпоративным клиентам проводить тесты независимо от географического положения и получать точные и надежные результаты".

Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису "Ростелекома": "Чтобы оценить скорость приема и передачи данных, теперь можно использовать безопасный российский сервис. Отечественная разработка QMS полностью замещает функциональные возможности зарубежных аналогов и предоставляет корректную оценку интернет-соединения по одному клику из любой точки. А результатами измерений можно поделиться в социальных сетях и мессенджерах в режиме реального времени — для пользователей реализована соответствующая выгрузка результатов".

Напомним, в октябре 2024 года СМИ сообщили, что в России на законодательном уровне планируют запретить работу сервиса SpeedTest от Ookla. В случае одобрения законопроекта операторы связи должны будут перейти на российские программные продукты для измерения скорости передачи данных в своих сетях. Сервис QMS представляет качественную импортозамещенную разработку, отвечающую необходимым требованиям как со стороны заказчиков, так и регуляторов.

Одно из главных преимуществ для корпоративных клиентов в том, что QMS предлагает отчуждаемый модуль, который позволяет размещать систему на собственной ИТ-инфраструктуре (on-premise) и проводить тестирование интернет-соединений на участке между пользователем и сервером. Это особенно необходимо компаниям, предоставляющим услуги связи, так как дает возможность осуществлять эффективную оценку своей сетевой инфраструктуры. Таким образом, организации смогут улучшить качество обслуживания клиентов и оптимизировать работу ресурсов.

QMS может также встраиваться в сторонние веб-приложения, что позволяет разработчикам легко добавлять функции измерения скорости интернет-соединения прямо в свои решения. Благодаря этому проведение тестов возможно прямо в интерфейсе сайтов или приложений.

В сервисе нет рекламы, а пользователи могут выбрать наиболее комфортный для себя стиль отображения из двух версий интерфейса — светлой и темной.

Официальный сайт системы https://qms.ru. По вопросам пользования QMS можно обращаться по адресу info@qms.ru

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru