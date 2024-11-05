"Фишер. Продолжение" — Иван Янковский вернется к роли Бокова в триллере для Wink Культура и отдых

Стартовали съемки восьмисерийного триллера "Фишер. Продолжение" (18+), в основу которого легли реальные криминальные события. К своим ролям в продолжении одного из самых популярных проектов линейки Wink Originals вернутся Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов, также к ним присоединятся Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александра Ребенок и другие.

Первые кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/G9W0WbxAEDEyDg

Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Шоураннерами и авторами сценария продолжения, как и первой части, выступят Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссером стал Александр Цой ("Трудные подростки"‎, "Смычок"‎, "Жвачка"). За производство отвечает кинокомпания "Студия 812" по заказу "НМГ Студии".

В новом сезоне следователи Евгений Боков (Иван Янковский) и Валерий Козырев (Александр Яценко) снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором всё не так, как кажется.

Сергей Кальварский, автор сценария и шоураннер проекта: "Зрителя ждет встреча с расследованием нового реального уголовного дела. Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно, — оно произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы".

Наталья Капустина, автор сценария и шоураннер проекта: "Глобально — это история про прощение".

В других ролях — Даша Верещагина, Алексей Агранович, Степан Девонин, Борис Каморзин, Алена Долголенко, Василий Копейкин, Юлия Ильина и другие.

Триллер "Фишер" (18+), основанный на реальных событиях, вышел на Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) в феврале 2023 года.

Сериал стал успешным как среди зрителей, так и среди критиков. Проект получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучший проект онлайн-платформы".

О сериале "Фишер. Продолжение" (18+)

Производство: компания "Студия 812" по заказу "НМГ Студии"

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)

Количество серий: 8

Хронометраж: серия — 50 минут

Жанр: драма, триллер

Режиссер-постановщик: Александр Цой

Оператор-постановщик: Максим Осадчий

Авторы сценария: Сергей Кальварский и Наталья Капустина

Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Андрей Золотарев

Генеральные продюсеры "Студии 812": Сергей Кальварский и Наталья Капустина

Продюсеры "Студии 812": Геннадий Кузнецов, Владимир Павлов

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Художник-постановщик: Андрей Сарабьянов

Художник по реквизиту: Екатерина Матвеева

Художник по костюмам: Полина Лосева

Художник по гриму: Елена Дмитриенко

В ролях: Иван Янковский, Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александр Яценко, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Александра Ребенок, Степан Девонин, Борис Каморзин, Алена Долголенко, Василий Копейкин, Юлия Ильина и другие.

Фото предоставлены ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru