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Культура и отдых

"Фишер. Продолжение" — Иван Янковский вернется к роли Бокова в триллере для Wink

11 ноября 2024 14:58  [87] Культура и отдых

Стартовали съемки восьмисерийного триллера "Фишер. Продолжение" (18+), в основу которого легли реальные криминальные события. К своим ролям в продолжении одного из самых популярных проектов линейки Wink Originals вернутся Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов, также к ним присоединятся Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александра Ребенок и другие.

Первые кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/G9W0WbxAEDEyDg
Копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Шоураннерами и авторами сценария продолжения, как и первой части, выступят Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссером стал Александр Цой ("Трудные подростки"‎, "Смычок"‎, "Жвачка"). За производство отвечает кинокомпания "Студия 812" по заказу "НМГ Студии".

В новом сезоне следователи Евгений Боков (Иван Янковский) и Валерий Козырев (Александр Яценко) снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором всё не так, как кажется.

Сергей Кальварский, автор сценария и шоураннер проекта: "Зрителя ждет встреча с расследованием нового реального уголовного дела. Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно, — оно произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы".
Наталья Капустина, автор сценария и шоураннер проекта: "Глобально — это история про прощение".

В других ролях — Даша Верещагина, Алексей Агранович, Степан Девонин, Борис Каморзин, Алена Долголенко, Василий Копейкин, Юлия Ильина и другие.
Триллер "Фишер" (18+), основанный на реальных событиях, вышел на Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) в феврале 2023 года.

Сериал стал успешным как среди зрителей, так и среди критиков. Проект получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучший проект онлайн-платформы". 

О сериале "Фишер. Продолжение" (18+)
Производство: компания "Студия 812" по заказу "НМГ Студии"
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)
Количество серий: 8
Хронометраж: серия — 50 минут
Жанр: драма, триллер
Режиссер-постановщик: Александр Цой
Оператор-постановщик: Максим Осадчий
Авторы сценария: Сергей Кальварский и Наталья Капустина
Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Андрей Золотарев
Генеральные продюсеры "Студии 812": Сергей Кальварский и Наталья Капустина
Продюсеры "Студии 812": Геннадий Кузнецов, Владимир Павлов
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим
Художник-постановщик: Андрей Сарабьянов
Художник по реквизиту: Екатерина Матвеева
Художник по костюмам: Полина Лосева
Художник по гриму: Елена Дмитриенко
В ролях: Иван Янковский, Ирина Старшенбаум, Никита Худяков, Александр Яценко, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Александра Ребенок, Степан Девонин, Борис Каморзин, Алена Долголенко, Василий Копейкин, Юлия Ильина и другие.

Фото предоставлены ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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Теги:
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