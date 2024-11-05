Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
11 ноября 2024 17:48  [89] Более 1,5 млн человек стали пользователями "Семейного банка" ВТБ
11 ноября 2024 13:55  [180] Предпринимателей Сергача приглашают на семинар "Возможности экспорта"
11 ноября 2024 13:36  [199] Более 200 проектов находится на сопровождении Корпорации развития Нижегородской области
10 ноября 2024 13:35  [377] Новое оборудование отечественного производства поступило на АПЗ
08 ноября 2024 18:15  [542] Нижегородский бизнес за 9 месяцев увеличил объем кредитования под зонтичные поручительства на 12%
08 ноября 2024 17:19  [637] Нижегородские предприятия смогут компенсировать до 20 млн рублей по кредитам
08 ноября 2024 16:56  [516] Нижегородское ООО "Окапол" увеличило выработку на 15% благодаря нацпроекту
08 ноября 2024 15:35  [403] "Ростелеком" оптимизировал сервис для измерения скорости интернет-соединения
08 ноября 2024 12:19  [544] Нижегородский совет по земельным отношениям согласовал 16 участков под инвестпроекты
07 ноября 2024 17:45  [509] Две гостиницы ОМК в Выксе подтвердили категории в 4 и 3 звезды
Бизнес

Более 1,5 млн человек стали пользователями "Семейного банка" ВТБ

11 ноября 2024 17:48  [89] Бизнес

ВТБ объявил о запуске групп в своем "Семейном банке" в начале октября – всего за несколько недель пользователями сервиса стали более 1,5 млн человек. Ежедневно участниками таких групп становятся более 40 тыс. человек.
 
В "Семейном банке" уже создано более 900 тыс. семейных связей. Чаще всего создают группы с друзьями или другими близкими (47% от всех связок), с супругами (27%). Также популярны группы с родителями или ребенком (20%), с братьями или сестрами (6%). Чтобы сформировать семейную группу, клиенту нужно найти раздел "Пригласить близкого" в ВТБ Онлайн. Далее необходимо ввести данные участника — ему придет приглашение присоединиться к группе. После подтверждения выбранный клиент банка будет добавлен в семейный круг пользователя. Каждый участник группы получает ряд привилегий: увеличенный кешбэк 5% на покупки в категории "Супермаркеты", повышенные ставки по вкладам на новые поступления средств, 60 дней бесплатной подписки на ВТБ Плюс, скидки на страхование и услуги ВТБ Мобайл. Эти предложения доступны исключительно для пользователей "Семейного банка". Также участники группы могут самостоятельно выбирать категории кешбэка и распределять расходы, что позволяет значительно увеличить общую сумму возврата — так, семья из пяти человек может получать от 15 тыс. рублей кешбэка в месяц.

"Семейный банкинг в России – это новая, но стремительно развивающаяся концепция. Мы наблюдаем заметный рост интереса к продуктам, ориентированным на каждого члена семьи. Это совместные счета, детские карты и платежные стикеры, а также семейные страховые программы. В ВТБ выдача детских карт увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом, а объем всех карт, выданных в рамках "Семейного банка", вырос на 80%. Мы понимаем, что за семейным банкингом – огромный потенциал всей индустрии, ведь он помогает миллионам россиян планировать совместные финансовые цели "вдолгую", - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

"Семейный банк" от ВТБ позволяет клиентам рассчитать положенные федеральные выплаты, оформить имущественный налоговый вычет и распорядиться материнским капиталом на погашение ипотеки. Банк не взимает комиссию за оплату детских садов и школ. Для тех членов группы, которые получают пенсию на карту ВТБ, банк начислит специальные надбавки по накопительному ВТБ-Счету и ВТБ-Вкладу. Банк ежемесячно начисляет им 7% годовых на остаток по текущему счету до 100 тыс. рублей, не берет комиссию за снятие наличных в сторонних банкоматах по всей стране. Клиенты с детьми до 14 лет имеют возможность открыть бесплатные детские карты и платежные стикеры.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph