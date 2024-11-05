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Общество

Волжское пароходство открыло брендированную аудиторию для курсантов в Волгограде

12 ноября 2024 11:47  [131] Общество
Курсанты приняли участие в викторине от Волжского пароходства и выиграли подарки

Курсанты приняли участие в викторине от Волжского пароходства и выиграли подарки

Фото: Волжское пароходство

Теперь Волжское пароходство будет сопровождать курсантов Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева и во время практики на судах компании, и на берегу. В новом учебном классе от Волжского пароходства есть все необходимое для лекционных и практических занятий.

В светлой отремонтированной аудитории – информационные материалы об истории становления компании и проектах судов, удобная современная мебель, компьютер для преподавателя, кондиционер, проектор и другая оргтехника. Здесь созданы все условия, чтобы учеба флотской молодежи была комфортной.

Знакомство ребят-второкурсников с обновленным классом состоялось сразу после его торжественного открытия.

Курсанты-второкурсники Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева в новой брендированной аудитории Волжского пароходства

"В этом году Волжское пароходство поставило рекорд по набору практикантов и стажеров – 606 юношей и девушек получили и закрепили практические навыки на судах компании. Рада участвовать в таком важном событии, как открытие брендированной аудитории. Теперь в учебе вас будут сопровождать главные символы Волжского пароходства - вымпел, 100-летие которого компания отметила в этом году, и якорь, которому исполнилось 40 лет", – подчеркнула директор по работе с персоналом Волжского пароходства Анастасия Царская.

Волжское пароходство и Волгоградский техникум водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева связывают давние партнерские отношения. Ежегодно более 100 курсантов проходят практику на теплоходах компании, погружаясь в профессию под руководством наставников - опытных моряков и речников.

Директор по работе с персоналом Волжского пароходства Анастасия Царская и директор Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева Александр Суров открывают брендированную аудиторию

Отрабатывать практические навыки будущие судоводители могут и на берегу - при поддержке Волжского пароходства в учебном заведении установлен навигационный тренажерный комплекс. Благодаря ему ребята, которые хотят стать капитанами, старпомами, вахтенными помощниками и лоцманами, смогут начать работать с радиолокационной станцией (РЛС), правильно использовать систему автоматической радиолокационной прокладки (САРП) и электронную картографическую навигационную информационную систему (ЭКНИС).

Кстати, именно на таком комплексе в Учебно-тренажерном центре морской подготовки Волжского пароходства проходят обучение будущие представители плавсостава и повышают квалификацию действующие профессионалы компании.

Благодаря Волжскому пароходству в техникуме появился навигационный тренажерный комплекс

"Уверен, что сегодняшний торжественный день останется у всех участников в памяти. Ведь более 80% наших курсантов потом идут работать в Волжское пароходство. И у многих теперь этот путь будет начинаться в стенах обновленной аудитории. Важно, что компания дальновидно заботится о будущих кадрах, начиная с ученической скамьи, и вкладывает средства в развитие учебных заведений", – отметил директор Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева Александр Суров.

Новая брендированная аудитория стала пятой по счету для Волжского пароходства за последние два года. Компания уже открыла четыре аудитории в профильных российских учебных заведениях – Государственном университете морского и речного флота им. С.О. Макарова в Санкт-Петербурге, Волжском государственном университете водного транспорта, Нижегородском речном училище им. И.П. Кулибина и Нижегородском детском речном пароходстве. За все время существования брендированных учебных классов в них уже прошли теоретическую и практическую подготовку более 5000 будущих моряков и речников.

Курсант выиграл футболку с символом Волжского пароходства — якорем, которому в этом году исполнилось 40 лет

СПРАВКА:

Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское пароходство" — одна из крупнейших судоходных компаний в России, образованная в 1843 году.

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Теги:
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