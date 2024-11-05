Нижегородские обладатели iPhone стали чаще сдавать их в трейд-ин Общество

В Нижегородской области за прошедший год значительно вырос интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин. В объединённой розничной сети МегаФона и Yota за 10 месяцев текущего года приняли вдвое больше гаджетов "с пробегом", чем за аналогичный период 2023 года. Чаще всего нижегородцы сдают смартфоны Samsung, а вот наилучшую динамику за год показали iPhone – нижегородцы поменяли на новый в четыре раза больше "яблочных" смартфонов, чем год назад.



В регионе второй год подряд Samsung остается лидером среди смартфонов, сдаваемых в трейд-ин: на устройства пришлась треть всех сделок по программе. В тройку лидеров вошли также Xiaomi и iPhone – их доля составила 22% и 13% соответственно. При этом доля Apple вдвое выросла: в аналогичном периоде прошлого года она составляла всего 6,5%.



В деньгах лидеры те же, однако первенство принадлежит Apple: второй год подряд на эти смартфоны приходится более трети от сдачи по трейд-ин. Доля Samsung так же, как и в натуральном выражении, составляет 33% от всех сдаваемых смартфонов. Xiaomi занимает третью строчку с 13%.



В целом интерес россиян к программе за год резко возрос: за 10 месяцев 2024 года число принятых смартфонов стало выше на 120%, чем за аналогичный период прошлого года. В деньгах показатель вырос почти в 5 раз.



"Трейд-ин — это отличная возможность для владельца смартфона получить существенную скидку на новый гаджет, при этом не уделяя времени на поиск покупателя для своего нынешнего устройства. Мы предлагаем удобный, безопасный и быстрый сервис, в рамках которого наш клиент получает профессиональное обслуживание на каждом этапе: от оценки смартфона до непосредственно выкупа", — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.



Средний срок владения смартфонами в последние годы вырос и сейчас составляет 4,5 года. На продолжительность пользования гаджетами влияют такие факторы, как качественный и доступный ремонт устройств, широкое предложение по обновлению ПО для смартфонов, выпущенных более трёх-пяти лет назад. Сказывается и бережливое отношение самих владельцев, которые более чем в половине случаев используют различные защитные устройства (плёнка, чехлы и т.д.) для гаджетов.



Программа трейд-ин действует в МегаФоне с 2017 года и доступна по всей РФ. Она позволяет сдать старое устройство и получить скидку на покупку нового гаджета, аксессуара, настройки или страховки. В программе участвуют устройства всех брендов, по трейд-ин можно купить даже смартфоны последних моделей. Сотрудник розничной сети оценивает смартфон в информационной программе и называет стоимость выкупа, также клиент может сделать это самостоятельно до визита в офис на сайте МегаФона. На стоимость влияют как эстетическое, так и техническое состояние гаджета. При сдаче старого устройства с покупателем заключается договор купли-продажи на выкуп. Стоимость старого устройства идет в зачёт покупки нового товара или выплачивается на карту клиента.



МегаФон предлагает полный комплекс услуг для пользователей смартфонов. В розничной сети компании, помимо нового телефона, можно приобрести восстановленный смартфон, причем покупатель получает гарантию до 180 дней на любые модели восстановленных смартфонов. Кроме того, клиентам салонов MeгаФона и Yota доступен трейд-ин, а также любые формы кредитов и рассрочек на новые устройства. Наконец, компания ввела новую услугу, позволяющую любым пользователям привести в порядок внешний вид своего гаджета и предусматривающую механическую чистку смартфона от пыли и других типов загрязнений.

Фото предоставлено ПАО "МегаФон". Реклама. ПАО "МегаФон" megafon.ru