График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2024 13:12  [24] Нижегородская область и Куба будут продвигать "ИТ-маркетплейс.рф" на международном рынке
12 ноября 2024 12:38  [90] Центр орфанных заболеваний откроют на базе Нижегородской детской больницы
12 ноября 2024 12:02  [132] Нижегородские обладатели iPhone стали чаще сдавать их в трейд-ин
12 ноября 2024 11:56  [119] Депутат Госдумы Наталья Назарова проверила строящиеся объекты и встретилась с участниками СВО и их семьями в Ардатовском округе
12 ноября 2024 11:47  [131] Волжское пароходство открыло брендированную аудиторию для курсантов в Волгограде
12 ноября 2024 10:53  [141] Новый жилой комплекс построят у Карповской церкви в Нижнем Новгороде
12 ноября 2024 10:34  [154] Нижегородцы стали победителями и призерами Международного хакатона по ИИ
12 ноября 2024 09:52  [170] Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России
12 ноября 2024 08:43  [194] Нижегородские дети и подростки получили награды Совфеда "За проявленное мужество"
12 ноября 2024 08:25  [175] Центробанк может ввести ограничения на выдачу ипотеки с 1 июля 2025 года
Общество

Нижегородские обладатели iPhone стали чаще сдавать их в трейд-ин

12 ноября 2024 12:02  [132] Общество

В Нижегородской области за прошедший год значительно вырос интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин. В объединённой розничной сети МегаФона и Yota за 10 месяцев текущего года приняли вдвое больше гаджетов "с пробегом", чем за аналогичный период 2023 года. Чаще всего нижегородцы сдают смартфоны Samsung, а вот наилучшую динамику за год показали iPhone – нижегородцы поменяли на новый в четыре раза больше "яблочных" смартфонов, чем год назад.
 
В регионе второй год подряд Samsung остается лидером среди смартфонов, сдаваемых в трейд-ин: на устройства пришлась треть всех сделок по программе. В тройку лидеров вошли также Xiaomi и iPhone – их доля составила 22% и 13% соответственно. При этом доля Apple вдвое выросла: в аналогичном периоде прошлого года она составляла всего 6,5%.
 
В деньгах лидеры те же, однако первенство принадлежит Apple: второй год подряд на эти смартфоны приходится более трети от сдачи по трейд-ин. Доля Samsung так же, как и в натуральном выражении, составляет 33% от всех сдаваемых смартфонов. Xiaomi занимает третью строчку с 13%.
 
В целом интерес россиян к программе за год резко возрос: за 10 месяцев 2024 года число принятых смартфонов стало выше на 120%, чем за аналогичный период прошлого года. В деньгах показатель вырос почти в 5 раз.
 
"Трейд-ин — это отличная возможность для владельца смартфона получить существенную скидку на новый гаджет, при этом не уделяя времени на поиск покупателя для своего нынешнего устройства. Мы предлагаем удобный, безопасный и быстрый сервис, в рамках которого наш клиент получает профессиональное обслуживание на каждом этапе: от оценки смартфона до непосредственно выкупа", — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.
 
Средний срок владения смартфонами в последние годы вырос и сейчас составляет 4,5 года. На продолжительность пользования гаджетами влияют такие факторы, как качественный и доступный ремонт устройств, широкое предложение по обновлению ПО для смартфонов, выпущенных более трёх-пяти лет назад. Сказывается и бережливое отношение самих владельцев, которые более чем в половине случаев используют различные защитные устройства (плёнка, чехлы и т.д.) для гаджетов.
 
Программа трейд-ин действует в МегаФоне с 2017 года и доступна по всей РФ. Она позволяет сдать старое устройство и получить скидку на покупку нового гаджета, аксессуара, настройки или страховки. В программе участвуют устройства всех брендов, по трейд-ин можно купить даже смартфоны последних моделей. Сотрудник розничной сети оценивает смартфон в информационной программе и называет стоимость выкупа, также клиент может сделать это самостоятельно до визита в офис на сайте МегаФона. На стоимость влияют как эстетическое, так и техническое состояние гаджета. При сдаче старого устройства с покупателем заключается договор купли-продажи на выкуп. Стоимость старого устройства идет в зачёт покупки нового товара или выплачивается на карту клиента.
 
МегаФон предлагает полный комплекс услуг для пользователей смартфонов. В розничной сети компании, помимо нового телефона, можно приобрести восстановленный смартфон, причем покупатель получает гарантию до 180 дней на любые модели восстановленных смартфонов. Кроме того, клиентам салонов MeгаФона и Yota доступен трейд-ин, а также любые формы кредитов и рассрочек на новые устройства. Наконец, компания ввела новую услугу, позволяющую любым пользователям привести в порядок внешний вид своего гаджета и предусматривающую механическую чистку смартфона от пыли и других типов загрязнений.

Фото предоставлено ПАО "МегаФон". Реклама. ПАО "МегаФон" megafon.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph