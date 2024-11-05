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Бизнес

"Ростелеком" предлагает тарифы для дома и семьи, которые не изменятся никогда

12 ноября 2024 12:54  [42] Бизнес

"Ростелеком" запустил специальную акцию "Навсегда": клиенты могут подключить все нужные для дома и семьи цифровые услуги по фиксированной цене — тарифы на них не будут повышаться никогда. В условиях, когда вокруг всё меняется, включая ценники в магазинах, тарифы по новой акции "Ростелекома" будут "Навсегда" радовать своей стабильностью.

Подключая удобные и безопасные сервисы домашнего интернета, мобильной связи, IPTV и онлайн-кинотеатра Wink.ru, клиенты могут быть долгосрочно уверены, что размер абонентской платы не изменится. 

Акция "Навсегда" распространяется на домашний интернет (тариф "Технологии доступа. Навсегда"), пакет с домашним интернетом и мобильной связью (тариф "Технологии общения. Навсегда"), пакет с домашним интернетом, ТВ и онлайн-кинотеатром Wink.ru (тариф "Технологии развлечения. Навсегда"), а также пакет с домашним интернетом, ТВ, онлайн-кинотеатром и мобильной связью (тариф "Технологии выгоды. Навсегда"). Дополнительные услуги, опции и сервисы, а также оборудование оплачиваются по базовым тарифам.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома": "Предложение для новых абонентов "Ростелекома" — это честная сделка: здесь нет никаких скрытых платежей или промопериода. Стоимость услуг фиксируется для пользователя действительно навсегда. А значит наша акция — выгодный подарок не на один только Новый год, а на все будущие праздники сразу".

Стоимость пакета услуг в линейке "Навсегда" фиксируется для новых абонентов при подключении до 15 февраля 2025 года. Оставить заявку на подключение можно на сайте "Ростелекома" до 31 января 2025 года, там же доступны полные условия акции. Точный размер тарифов зависит от количества выбранных услуг и города подключения.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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Теги:
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