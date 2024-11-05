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Бизнес

Как создать сайт своими руками на российской платформе "Акола"

13 ноября 2024 11:09  [111] Бизнес

Разработчик программного обеспечения "РТК ИТ ПЛЮС" представил no-code платформу "Акола", с помощью которой веб-портал или мобильное приложение можно создать без привлечения дорогостоящих ИТ-разработчиков. Новая платформа появилась для импортозамещения таких зарубежных решений, как SharePoint, Bubble, Creatio, Mendix и Salesforce Lightning. "Акола" — полностью российская разработка, которая включена в единый реестр отечественного ПО Минцифры России. 

"Акола" — платформа для создания приложений и сайтов любой сложности. Она поможет создать портал с нуля за счет автоматизации базовых операций и процессов. Преимущество платформы в том, что она позволяет собрать все компоненты веб-приложения без ручного программирования, используя встроенный конструктор инструментов. При этом заказчик сохраняет полный контроль над разработкой. Платформа поддерживает создание сложных пользовательских интерфейсов с индивидуальным дизайном. Для интеграции и обмена данными с внешними ИТ-системами «Акола» включает удобный конструктор API.

Арсен Благов, генеральный директор "РТК ИТ ПЛЮС": "До появления "Аколы" не было российской платформы, которая бы одновременно позволяла создавать сложные структуры данных, алгоритмы и интерфейсы в no-code. В условиях дефицита и роста зарплат ИТ-специалистов эти продукты могут создавать не разработчики, а администраторы и аналитики, что сократит затраты на создание приложений или порталов в среднем на 80%. С "Аколой" заказчики могут увеличить скорость разработки новых решений в пять раз благодаря интуитивно понятным инструментам платформы. Эти цифры были подтверждены на практике при создании корпоративных порталов и различных приложений для малого и среднего бизнеса".

"Акола" будет полезна для компаний разного масштаба и отраслей, но особенно — в финансовых услугах, ритейле, гостиничном бизнесе и промышленности. В условиях постоянных изменений на рынке бизнесу необходимо быстро адаптироваться, и "Акола" поможет в кратчайшие сроки создавать и модифицировать приложения.

Платформа "Акола" гармонично соответствует все более широкому распространению концепции создания информационных систем с помощью графических интерфейсов с минимальным (low-code) использованием ручного написания кода или вообще без него (no-code). К 2025 году в России до 70% приложений будут разрабатываться именно таким образом, считает эксперт в области информационных технологий Никита Калинкин, ссылаясь в том числе на исследование аналитической компании Gartner. Согласно его оценкам, объем рынка low-code в России в 2028 году вырастет более чем в три раза — до 30 млрд рублей. 

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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