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Бизнес

Клиенты ВТБ ежемесячно оформляют более 1 млн банковских продуктов через доставку

13 ноября 2024 16:23  [34] Бизнес

Ежемесячно клиенты ВТБ оформляют через выездной канал банка свыше 1 млн банковских услуг и продуктов. Клиентопоток мобильного сервиса с начала года вырос более чем в три раза. Чаще всего доставку ВТБ заказывают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Омске, Новосибирске и Екатеринбурге.

 

Выездной сервис значительно увеличил доступность продуктов и услуг ВТБ во всех регионах России. На сегодняшний день он представлен почти во всех субъектах России, включая Крым и новые регионы. В октябре охват выездного сервиса превысил 2800 городов и поселков, тогда как в начале года был доступен лишь в 149 населенных пунктах. Ежемесячно ВТБ получает и отрабатывает более 360 тыс. заявок на доставку, включая выдачи зарплатных карт.

В среднем на встрече с выездным менеджером клиент выбирает три продукта или сервиса ВТБ. Более 111 млн россиян уже имеют доступ к выездному сервису ВТБ. В ближайшие два года банк обеспечит практически "ковровое покрытие", чтобы каждому жителю страны были доступны банковские услуги. По востребованности мобильного сервиса помимо столичных регионов лидируют также Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Барнаул, Краснодар, Уфа и Нижний Новгород.

Основная масса заказов на доставку приходится на получение дебетовой, зарплатной и кредитной карт. Клиенты имеют возможность получить консультацию мобильного сотрудника банка, как при индивидуальной встрече в удобном для себя месте, так и на территории своего работодателя. На таких встречах выездные менеджеры также помогают оформить платежные стикеры и другие продукты банка, перевести пенсию в ВТБ, настроить программу лояльности.

"Выездной сервис ВТБ становится все востребованнее. Наши менеджеры уже преодолевают до 20 км в сутки, чтобы отработать все заказы в установленный срок. Мы выдавали банковские карты даже в тайге – на лесоповале, на парковке у супермаркета и на главной площади поселка, так как только тут ловит мобильная связь. Для удовлетворения спроса мы постоянно расширяем штат наших сотрудников. Сегодня в доставке заняты более 3150 человек, а к 2026 году их число кратно вырастет до 11 тысяч", - прокомментировал Василий Палаткин, старший вице-президент, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ.

Расширение штата сотрудников выездного сервиса способствует и сокращению скорости доставки. Сегодня она колеблется от 24 до нескольких часов, а в крупных мегаполисах все чаще заказы отрабатываются менее чем за час. Координацией работы внешних менеджеров, контролем качества и выстраиванием логистических маршрутов занимаются сотрудники логистических центров ВТБ. Первый такой хаб был запущен летом в Калининграде, а сегодня их число уже выросло до 37.

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Теги:
ВТБ
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