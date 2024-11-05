На платформе Roblox появился "Кибергород" и эксклюзивные скины от "Ростелекома" Бизнес

"Ростелеком" построил на игровой онлайн-платформе Roblox виртуальный мир "Кибергород" (12+) с эксклюзивными скинами в стиле киберпанк и мини-игрой с интересной полосой препятствий. Roblox — самая популярная по скачиваниям игра на смартфонах в России. Ежемесячная аудитория по всему миру превышает 200 млн пользователей, более 60% из них — дети.

Виртуальный мир доступен всем игрокам, зарегистрированным в Roblox. Здесь можно соревноваться с друзьями в прохождении препятствий, а также приобрести эксклюзивные скины — внутриигровые костюмы персонажей. Получить их можно на игровой платформе, а затем активировать в основной локации «Кибергорода». Для абонентов тарифного плана "Игровой" от "Ростелекома" предусмотрена специальная цена.

Выбрать можно два вида скинов, которые станут хорошим подарком для юных игроков: "Энергетический вихрь" и "Цифровая принцесса". Тираж ограничен — всего 1 000 копий на каждый скин.

Александр Ряховский, директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелеком": "Roblox — популярная игровая онлайн-платформа, где можно создавать собственные мини-игры и играть в уже существующие. "Ростелеком" запустил в Roblox свой мир современного технологичного "Кибергорода". Он доступен всем интернет-пользователям, а наши юные абоненты по всей стране дополнительно получат скидку на эксклюзивные скины для игры. Мы рады, что смогли расширить и разнообразить игровой опыт для нашей молодежной аудитории».

Стоимость уникального скина для абонентов тарифа "Игровой" со скидкой составляет 359 руб. Приобретая скин, пользователь получает его навсегда и может использовать не только в "Кибергороде", но и во всей метавселенной Roblox.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru